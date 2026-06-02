Türkiye 2026 Dünya Kupası kadrosu (26 KİŞİLİK NİHAİ TAM LİSTE) A Milli Takım Dünya Kupası kadrosu kimler neden yok, kimler elendi?
2026 FIFA Dünya Kupası yaklaşırken A Milli Takım’ın nihai kadrosu futbol kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde şekillenen 26 kişilik liste, hem Avrupa’da forma giyen yıldız oyuncuları hem de yükselen genç yetenekleri bir araya getirerek dikkat çekici bir yapı ortaya koyuyor. Peki, Türkiye 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler var? A Milli Takım Dünya Kupası kadrosu kimler neden yok, kimler elendi? Detaylar...
TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU (26 KİŞİLİK NİHAİ TAM LİSTE)
KALECİLER
Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğunda kalede güven veren isimler tercih edildi. Turnuva kadrosunda üç tecrübeli file bekçisi yer aldı:
Altay Bayındır
Mert Günok
Uğurcan Çakır
Bu üçlü, hem uluslararası tecrübe hem de lig performanslarıyla kadronun en kritik parçalarından biri olarak öne çıkıyor.
SAVUNMA OYUNCULARI
Savunma hattında geniş rotasyon ve çok yönlülük dikkat çekiyor. Hem stoper hem bek oynayabilen isimlerin tercih edilmesi, turnuva yoğunluğu açısından önemli bir avantaj sağlıyor.
Abdülkerim Bardakcı
Çağlar Söyüncü
Eren Elmalı
Ferdi Kadıoğlu
Merih Demiral
Mert Müldür
Ozan Kabak
Samet Akaydin
Zeki Çelik
Savunmadaki bu yapı, özellikle Avrupa kulüp deneyimi yüksek oyuncularla turnuva temposuna uygun şekilde kurulmuş durumda.
ORTA SAHA
Orta saha hattı, hem oyun kurulumunu hem de savunma dengesini sağlayacak şekilde oluşturuldu.
Hakan Çalhanoğlu
İsmail Yüksek
Kaan Ayhan
Orkun Kökçü
Salih Özcan
Bu bölümde özellikle pas kalitesi, oyun yönlendirme ve pres gücü ön plana çıkıyor.
FORVET VE OFANSİF HAT
Türkiye’nin hücum gücü, genç ve dinamik oyuncularla desteklenen geniş bir rotasyona dayanıyor.
Arda Güler
Barış Alper Yılmaz
Can Uzun
Deniz Gül
İrfan Can Kahveci
Kenan Yıldız
Kerem Aktürkoğlu
Oğuz Aydın
Yunus Akgün
Bu hücum hattı, hız, bire bir yetenek ve çok yönlü kanat kullanımına dayalı modern futbol anlayışını yansıtıyor.
A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU KİMLER, NEDEN YOK?
2026 Dünya Kupası kadrosu oluşturulurken geniş aday havuzundan bazı oyuncular teknik karar, form düşüklüğü, sakatlık geçmişi ve taktik uyumsuzluk nedeniyle nihai liste dışında kaldı.
KADRO DIŞI KALAN İSİMLER
Geniş kadroda yer almasına rağmen 26 kişilik turnuva listesine dahil edilmeyen futbolcular şunlardır:
Ersin Destanoğlu
Muhammed Şengezer
Ahmetcan Kaplan
Yusuf Akçiçek
Mustafa Eskihellaç
Atakan Karazor
Demir Ege Tıknaz
Aral Şimşir
Yusuf Sarı
NEDEN KADRO DIŞI KALDILAR?
Final kadro seçiminde belirleyici olan ana faktörler şunlardır:
Turnuva temposuna uygun fiziksel form durumu
Taktiksel planlara uyum ve sistem esnekliği
Mevki rekabeti ve alternatif oyuncu derinliği
Sakatlık geçmişi ve güncel sağlık durumu
Hazırlık kampındaki performans değerlendirmeleri
TÜRKİYE DÜNYA KUPASI KADROSU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR?
FIFA kurallarına göre 2026 Dünya Kupası’nda milli takımların nihai kadrosu 26 oyuncudan oluşmaktadır. Türkiye de bu kurala uygun şekilde listesini tamamlamıştır.
MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI GENİŞ KADROSUNDAN KAÇ KİŞİ ELENDİ?
Hazırlık sürecinde açıklanan geniş aday kadrodan toplam 9 futbolcu, teknik heyetin son değerlendirmesi sonucunda turnuva dışında bırakılmıştır. Bu eleme, kadro dengesini sağlamak ve turnuva stratejisini netleştirmek amacıyla yapılmıştır.