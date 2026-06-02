Türkiye 2026 Dünya Kupası kadrosu (26 KİŞİLİK NİHAİ TAM LİSTE) A Milli Takım Dünya Kupası kadrosu kimler neden yok, kimler elendi?

2026 FIFA Dünya Kupası süreci yaklaşırken A Milli Takım kadrosu, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sakatlıklar, form durumu ve taktik uyum kriterleri dikkate alınarak netleştirildi. FIFA’nın turnuva için belirlediği 26 kişilik nihai oyuncu listesi kapsamında Türkiye’nin Dünya Kupası kadrosu da resmen şekillendi. Peki, Türkiye 2026 Dünya Kupası kadrosunda kimler var? A Milli Takım Dünya Kupası kadrosu kimler neden yok? Detaylar haberimizde.

TÜRKİYE 2026 DÜNYA KUPASI KADROSU (26 KİŞİLİK NİHAİ TAM LİSTE)

KALECİLER

Türkiye’nin Dünya Kupası yolculuğunda kalede güven veren isimler tercih edildi. Turnuva kadrosunda üç tecrübeli file bekçisi yer aldı:

Altay Bayındır

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Bu üçlü, hem uluslararası tecrübe hem de lig performanslarıyla kadronun en kritik parçalarından biri olarak öne çıkıyor.

SAVUNMA OYUNCULARI

Savunma hattında geniş rotasyon ve çok yönlülük dikkat çekiyor. Hem stoper hem bek oynayabilen isimlerin tercih edilmesi, turnuva yoğunluğu açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Abdülkerim Bardakcı

Çağlar Söyüncü

Eren Elmalı

Ferdi Kadıoğlu

Merih Demiral

Mert Müldür

Ozan Kabak

Samet Akaydin

Zeki Çelik

Savunmadaki bu yapı, özellikle Avrupa kulüp deneyimi yüksek oyuncularla turnuva temposuna uygun şekilde kurulmuş durumda.

ORTA SAHA

Orta saha hattı, hem oyun kurulumunu hem de savunma dengesini sağlayacak şekilde oluşturuldu.

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Orkun Kökçü

Salih Özcan

Bu bölümde özellikle pas kalitesi, oyun yönlendirme ve pres gücü ön plana çıkıyor.

FORVET VE OFANSİF HAT

Türkiye’nin hücum gücü, genç ve dinamik oyuncularla desteklenen geniş bir rotasyona dayanıyor.

Arda Güler

Barış Alper Yılmaz

Can Uzun

Deniz Gül

İrfan Can Kahveci

Kenan Yıldız

Kerem Aktürkoğlu

Oğuz Aydın

Yunus Akgün

Bu hücum hattı, hız, bire bir yetenek ve çok yönlü kanat kullanımına dayalı modern futbol anlayışını yansıtıyor.

A MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI KADROSU KİMLER, NEDEN YOK?

2026 Dünya Kupası kadrosu oluşturulurken geniş aday havuzundan bazı oyuncular teknik karar, form düşüklüğü, sakatlık geçmişi ve taktik uyumsuzluk nedeniyle nihai liste dışında kaldı.

KADRO DIŞI KALAN İSİMLER

Geniş kadroda yer almasına rağmen 26 kişilik turnuva listesine dahil edilmeyen futbolcular şunlardır:

Ersin Destanoğlu

Muhammed Şengezer

Ahmetcan Kaplan

Yusuf Akçiçek

Mustafa Eskihellaç

Atakan Karazor

Demir Ege Tıknaz

Aral Şimşir

Yusuf Sarı

NEDEN KADRO DIŞI KALDILAR?

Final kadro seçiminde belirleyici olan ana faktörler şunlardır:

Turnuva temposuna uygun fiziksel form durumu

Taktiksel planlara uyum ve sistem esnekliği

Mevki rekabeti ve alternatif oyuncu derinliği

Sakatlık geçmişi ve güncel sağlık durumu

Hazırlık kampındaki performans değerlendirmeleri

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI KADROSU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUYOR?

FIFA kurallarına göre 2026 Dünya Kupası’nda milli takımların nihai kadrosu 26 oyuncudan oluşmaktadır. Türkiye de bu kurala uygun şekilde listesini tamamlamıştır.

MİLLİ TAKIM DÜNYA KUPASI GENİŞ KADROSUNDAN KAÇ KİŞİ ELENDİ?

Hazırlık sürecinde açıklanan geniş aday kadrodan toplam 9 futbolcu, teknik heyetin son değerlendirmesi sonucunda turnuva dışında bırakılmıştır. Bu eleme, kadro dengesini sağlamak ve turnuva stratejisini netleştirmek amacıyla yapılmıştır.