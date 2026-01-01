Haberler

Tunceli okullar tatil mi, 2 Ocak Cuma yarın Tunceli'da okul yok mu (TUNCELİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
2 Ocak Cuma günü Tunceli'deki okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, kar tatili haberini bekliyor. Tunceli'deki okulların tatil olup olmadığına dair resmi açıklama henüz yapılmadı.

2 Ocak Cuma günü Tunceli'deki okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Tunceli'de yaşanan kar yağışı sebebiyle okulların tatil olup olmadığına dair bilgi henüz paylaşılmadı. Konuyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

TUNCELİ HAVA DURUMU

Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde dondurucu soğuklar etkisini sürdürecek. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın çok altına inerken, hafta ortasına doğru kademeli bir artış bekleniyor.

2 Ocak Cuma günü hava oldukça soğuk olacak. En düşük sıcaklık eksi 12, en yüksek sıcaklık ise eksi 2 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 48 ile 89 arasında değişirken, rüzgâr saatte 5 kilometre hızla esecek.

3 Ocak Cumartesi günü soğuk hava etkisini artıracak. Termometreler gece saatlerinde eksi 14 dereceyi gösterecek, gündüz ise en yüksek sıcaklık eksi 3 derece olacak. Rüzgârın hızı saatte 2 kilometre seviyesinde kalacak.

4 Ocak Pazar günü sıcaklıklarda sınırlı bir yükseliş bekleniyor. En düşük sıcaklık eksi 11, en yüksek sıcaklık ise 1 derece olarak öngörülüyor. Nem oranı yüzde 42 ile 64 arasında seyredecek.

5 Ocak Pazartesi günü hava parçalı bulutlu olacak. Gece sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşerken, gündüz en yüksek sıcaklık 4 dereceye ulaşacak.

6 Ocak Salı günü ise ısınma eğilimi devam edecek. En düşük sıcaklık eksi 5, en yüksek sıcaklık 6 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı düşerken, rüzgâr hafif esecek.

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde don ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguluyor. Geçmiş yılların ortalamalarına göre sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiği görülüyor.

2 OCAK CUMA TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

2 Ocak Cuma ünü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi.

Osman DEMİR
