Tunceli okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Tunceli'de okul yok mu (TUNCELİ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte Tunceli'de okulların tatil edilip edilmeyeceği gündemin ilk sıralarında yer aldı. 13 Ocak Salı günü için "Tunceli okullar tatil mi, okul yok mu?" sorusu merak edilirken, gözler TUNCELİ VALİLİĞİ tarafından yapılacak resmi kar tatili açıklamasına çevrildi.

TUNCELİ HAVA DURUMU

Tunceli'de hava durumu kışın sert etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Meteorolojik verilere göre kent genelinde pazartesi akşamından itibaren yoğun kar yağışı etkili olacak. Salı günü boyunca karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklıklarının ise eksilerde seyretmesi nedeniyle don ve buzlanma riski yüksek.

SAAT SAAT TUNCELİ HAVA DURUMU

Pazartesi akşamı (21.00 – 24.00) saatlerinde Tunceli'de yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı 0 derece, hissedilen sıcaklık ise -2 derece olacak. Nem oranı yüzde 96, rüzgar hızı ise saatte 29 km olarak ölçülüyor.

Salı günü gece saatlerinde kar yağışı etkisini sürdürecek.

00.00 – 03.00 saatleri arasında sıcaklık -1 derece, hissedilen sıcaklık -3 derece,

03.00 – 06.00 saatlerinde sıcaklık -2 derece, hissedilen sıcaklık -2 derece olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde yoğun kar yağışı devam edecek.

06.00 – 09.00 saatleri arasında sıcaklık -1 derece,

09.00 – 12.00 saatleri arasında sıcaklık 0 derece, nem oranı ise %95 seviyesinde olacak.

Öğle sonrası ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve hafif kar yağışı etkili olacak.

12.00 – 15.00: Karla karışık yağmur, sıcaklık 1 derece,

15.00 – 18.00: Karla karışık yağmur, sıcaklık 0 derece,

18.00 – 21.00: Hafif kar yağışı, sıcaklık -2 derece,

21.00 – 24.00: Hafif kar yağışı, sıcaklık -4 derece, hissedilen sıcaklık -6 derece olacak.

TUNCELİ'DE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre Tunceli'de önümüzdeki günlerde yoğun kar ve soğuk hava etkisini sürdürecek, sıcaklıklar yer yer çift haneli eksi değerlere ulaşacak.

13 Ocak Salı

Yoğun kar yağışlı,

En düşük sıcaklık -2°C, en yüksek 1°C.

14 Ocak Çarşamba

Hava soğuk,

En düşük sıcaklık -9°C, en yüksek -3°C.

15 Ocak Perşembe

Hava soğuk,

En düşük sıcaklık -18°C, en yüksek -6°C.

16 Ocak Cuma

Hava soğuk,

En düşük sıcaklık -15°C, en yüksek -5°C.

17 Ocak Cumartesi

Hava soğuk,

En düşük sıcaklık -14°C, en yüksek -3°C.

UZMANLARDAN UYARI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Kar yağışının etkili olduğu saatlerde sürücülerin zincir ve kış lastiği kullanmaları, ayrıca yaya ve araç trafiğinde dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

TUNCELİ OKULLAR TATİL Mİ?

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 12 ve 13 Ocak 2026 tarihlerinde okullar tatil edildi.