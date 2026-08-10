Tufan Erginbilgiç kimdir, Tufan Erginbilgiç maaşı ne kadar?

Tufan Erginbilgiç'in aldığı maaş ve toplam kazancı da en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Rolls-Royce'un üst düzey yöneticisi olan Erginbilgiç'in yıllık ücret paketi, primleri ve şirket performansına bağlı ödemeleri nedeniyle “Tufan Erginbilgiç maaşı ne kadar?” sorusuna yanıt aranıyor.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KİMDİR, MAAŞI NE KADAR? ROLLS-ROYCE CEO'SUNUN YILLIK KAZANCI DİKKAT ÇEKTİ

Rolls-Royce'un 2023 yılında CEO'luk görevine getirdiği Tufan Erginbilgiç'in yeni ücret paketi gündem oldu. Şirket tarafından belirlenen performans hedeflerinin tamamının gerçekleşmesi halinde Erginbilgiç'in yıllık toplam kazancının 4,4 milyon sterlinden 24,4 milyon sterline kadar yükselmesi bekleniyor. Bu rakam, Türk yöneticinin potansiyel gelirinde yaklaşık yüzde 550'lik artış anlamına geliyor.

Tufan Erginbilgiç'in maaşı ve yıllık kazancı, yeni ücret planının açıklanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ancak söz konusu 24,4 milyon sterlinlik rakamın tamamının sabit maaştan oluşmadığı, önemli bölümünün şirketin performansına bağlı hisse ödülleri ve primlerden oluştuğu belirtiliyor.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ'İN MAAŞI NE KADAR?

Rolls-Royce'un yeni ücretlendirme planına göre Tufan Erginbilgiç'in mevcut yıllık toplam kazancı yaklaşık 4,4 milyon sterlin seviyesinde bulunuyor. Yeni teşvik sisteminde ise belirlenen finansal ve performans hedeflerinin tamamının karşılanması durumunda toplam yıllık kazancın 24,4 milyon sterline ulaşabileceği ifade ediliyor.

Buradaki rakamın doğrudan garanti edilen maaş olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Erginbilgiç'in elde edeceği toplam gelirin önemli bir kısmı şirketin performansına, hisse değerine ve uzun vadeli hedeflerin gerçekleşmesine bağlı olacak.

24,4 MİLYON STERLİNLİK KAZANÇ NASIL OLUŞACAK?

Yeni ücret paketinin en dikkat çeken bölümünü uzun vadeli hisse ödülleri ve performansa bağlı teşvikler oluşturuyor. Rolls-Royce yönetimi, CEO'nun gelirini şirketin finansal başarısıyla doğrudan ilişkilendiren bir sistem oluşturdu.

Kârlılık, nakit akışı ve hissedarlara sağlanan getiri gibi kriterlerde belirlenen hedeflerin yakalanması halinde Erginbilgiç'e yönelik ek ödemelerin devreye girmesi planlanıyor. Bu nedenle 24,4 milyon sterlinlik rakam, maksimum performans senaryosundaki toplam kazancı ifade ediyor.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ ROLLS-ROYCE'U NASIL DEĞİŞTİRDİ?

Tufan Erginbilgiç, Ocak 2023'te Rolls-Royce CEO'su olarak göreve başladığında şirketin finansal ve operasyonel durumuna ilişkin oldukça sert değerlendirmelerde bulunmuştu. Erginbilgiç, şirketi o dönemde “yanan bir platform” olarak nitelendirmişti.

Göreve başlamasının ardından maliyetlerin azaltılması, operasyonel verimliliğin artırılması ve şirketin finansal yapısının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir dönüşüm programı uygulandı.

Bu dönemde Rolls-Royce'un özellikle sivil havacılık, savunma ve enerji alanlarındaki faaliyetleri yatırımcıların dikkatini çekti. Şirketin finansal performansındaki iyileşme ve hisse değerindeki yükseliş de Erginbilgiç'in yönetim anlayışının öne çıkmasını sağladı.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ KİMDİR?

Tufan Erginbilgiç, kariyerinin önemli bölümünü enerji sektöründe geçirmiş Türk iş insanıdır. Uzun yıllar BP'de çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Erginbilgiç, şirketin rafinaj ve pazarlama operasyonlarının yönetiminde de sorumluluk üstlendi.

BP'deki kariyerinin ardından özel sermaye sektöründe de görev yapan Erginbilgiç, 2023 yılında İngiliz savunma, havacılık ve enerji şirketi Rolls-Royce'un CEO'su olarak göreve başladı. Bu göreviyle küresel ölçekte önemli bir şirketin başına geçen Türk yöneticilerden biri oldu.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ'İN GELİRİ 1,5 MİLYAR TL'YE ULAŞABİLİR

Erginbilgiç'in yeni ücret paketindeki maksimum performans hedeflerinin tamamına ulaşılması halinde yıllık toplam kazancının 24,4 milyon sterline çıkabileceği belirtiliyor. Bu rakam, sterlin/TL kuruna bağlı olarak yaklaşık 1,5 milyar TL seviyesinde bir değere karşılık geliyor.

Ancak TL karşılığının döviz kurundaki değişikliklere göre farklılaşabileceği ve 24,4 milyon sterlinlik tutarın garanti edilmiş sabit ücret olmadığı unutulmamalı. Nihai kazanç, Rolls-Royce'un belirlediği performans kriterlerinin ne ölçüde karşılandığına göre şekillenecek.

YENİ ÜCRET PAKETİ İNGİLTERE'DE TARTIŞMA YARATTI

Rolls-Royce'un Erginbilgiç için hazırladığı yeni ücret planı İngiltere'de de tartışma konusu oldu. Bazı yatırımcılar ve kurumsal yönetim uzmanları, üst düzey yöneticilerin ücret paketlerindeki yüksek artışların şirket performansıyla doğrudan bağlantılı olmasının önemine dikkat çekti.

Rolls-Royce yönetimi ise yeni sistemin performans odaklı olduğunu savunuyor. Şirket yönetimine göre Erginbilgiç'in görev süresinde ortaya çıkan finansal gelişmeler ve hissedarlar açısından oluşan değer artışı, CEO'nun uzun vadeli teşviklerle ödüllendirilmesini destekliyor.

TUFAN ERGİNBİLGİÇ DÜNYANIN EN ÇOK KAZANAN TÜRK YÖNETİCİSİ OLACAK MI?

Yeni ücret paketindeki tüm performans hedeflerinin gerçekleşmesi halinde Tufan Erginbilgiç'in yıllık toplam kazancının 24,4 milyon sterline ulaşması bekleniyor. Bu seviyedeki potansiyel gelir, Erginbilgiç'i dünyanın en yüksek kazanç elde eden Türk yöneticileri arasında zirveye taşıyabilecek.

Ancak bu rakamın bir “garanti maaş” değil, performans şartlarının tamamının karşılanması durumunda ulaşılabilecek maksimum yıllık toplam kazanç olduğu özellikle vurgulanıyor.