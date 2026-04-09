Türkiye’nin gündemine oturan 16 yaşındaki Tuana Elif Torun’un yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Görele Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan bilirkişi raporu, kazanın oluş şekline dair önemli teknik tespitler içerirken, olayın öncesine ilişkin süreç de kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Tuana Elif Torun kimdir, kaç yaşındaydı? Tuana Elif Torun neden öldü? Detaylar...

TUANA ELİF TORUN KİMDİR?

Tuana Elif Torun, Giresun’un Görele ilçesinde yaşayan ve lise öğrenimine devam eden 16 yaşında bir öğrenciydi. Kamuoyunda, bir belediye başkanına yönelik açılan “çocuğa karşı cinsel taciz” davasında mağdur olarak yer almasıyla tanındı.

Yaşadığı süreç, adli soruşturma kapsamında resmi kayıtlara geçmiş olup, olayın ardından Türkiye genelinde geniş yankı uyandırdı.

TUANA ELİF TORUN KAÇ YAŞINDAYDI?

Tuana Elif Torun, hayatını kaybettiği sırada 16 yaşındaydı. Lise öğrencisi olan Torun, genç yaşta yaşamını yitirmesi nedeniyle kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu.

TUANA ELİF TORUN NEDEN ÖLDÜ?

Tuana Elif Torun, Görele ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır.

Kazanın Meydana Gelişi

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzerinde, Görele Köprüsü mevkiinde gerçekleşti. Giresun’dan Trabzon yönüne seyir halinde olan Adem Hasbaş yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Tuana Elif Torun’a çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Torun, daha sonra Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan genç öğrenci, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Sürücüye İlişkin Süreç

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü Adem Hasbaş, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bilirkişi Raporundaki Tespitler

Soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, kazanın teknik boyutuna dair önemli bulgular ortaya koydu:

Sürücünün kazadan önce gerekli dikkat ve özeni göstermediği belirtildi.

Etkin frenleme yapılması durumunda kazanın önlenebileceği ifade edildi.

Araçtaki fren ve lastik izlerinin, çarpma noktasından yaklaşık 4 metre sonra başladığı tespit edildi.

Bu durum, sürücünün zamanında ve yeterli müdahalede bulunmadığı yönünde değerlendirmeye alındı.

Olayın Arka Planı

Tuana Elif Torun, aynı zamanda görevden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında açılan “çocuğa karşı cinsel taciz” davasının mağduru olarak biliniyordu. Söz konusu dava kapsamında yargı süreci devam etmekteydi ve sanık tutuksuz yargılanıyordu.