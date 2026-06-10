Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi sopalarla darbedilerek yaralanırken, olaya karışan 3 kişi tutuklandı.

Olay, Selçuklu Caddesi üzerinde bulunan bir fırında meydana geldi. İddialara göre, katıldıkları bir düğünden çıkan 3 kuzen Hüseyin B., Samet B. ve Umut D., tatlı almak için girdikleri fırında, peşlerinden gelen bir grupla tartıştı. Çıkan kavgada Umut D. kaçarken, Hüseyin B. ve Samet B. sopalarla darbedildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Samet B. ve Hüseyin B., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde, grupta bulunanlardan birinin pompalı tüfekle ateş etmek istediği ancak şans eseri tüfeğin tutukluk yaptığı, ardından tüfeğin dipçiğiyle Hüseyin B.'ye vurduğu görüldü. Polis, olaya karışan 3 kişiyi kısa sürede yakaladı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı