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Donald Trump'ın hukuk ekibinde görev alan Alina Habba, ABD'deki siyasi ve hukuki süreçlerde kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri oldu. Avukatlık kariyeri ve Trump'la yürüttüğü hukuki çalışmalarının yanı sıra üstlendiği resmi görevlerle de gündeme gelen Habba'nın yaşı, doğum yeri, eğitimi ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Trump'ın avukatı Alina Habba kimdir? Alina Habba nereli, kaç yaşında? Detaylar...

TRUMP'IN AVUKATI ALINA HABBA KİMDİR?

Alina Saad Habba, 25 Mart 1984'te ABD'nin New Jersey eyaletindeki Summit kentinde doğan Amerikalı avukat ve siyasi danışmandır. Lehigh Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alan Habba, lisans eğitimini 2005 yılında tamamladı. Daha sonra Widener University Commonwealth Law School'da hukuk eğitimi gördü ve hukuk derecesini aldı.

Habba'nın kariyerinde öne çıkan dönemlerden biri, 2021 yılında Donald Trump'ın hukuk ekibine katılmasıyla başladı. Trump'ı çeşitli hukuk davalarında temsil eden Habba, aynı zamanda kamuoyunda Trump'ın hukuki sözcülerinden biri olarak öne çıktı.

Aralık 2024'te Trump tarafından Başkan Danışmanı olarak görevlendirileceği açıklandı. Trump'ın ikinci dönem yönetiminde üstleneceği bu görev, Habba'nın hukuk alanındaki çalışmalarının yanı sıra siyasi çevredeki konumunu da öne çıkardı.

Mart 2025'te ise New Jersey Bölgesi için federal savcılık görevine atandı. ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarında Habba'nın New Jersey Bölgesi ABD Savcısı olarak görev yaptığı görülüyor.

Federal temyiz mahkemesinin Habba'nın bu görevde kalamayacağına ilişkin kararının ardından Habba, Aralık 2025'te görevden ayrıldı. ABD Adalet Bakanlığı, 8 Aralık 2025 tarihinde Habba'nın Başsavcıya ABD Savcıları konusunda kıdemli danışman olarak görev yapacağını açıkladı.

ALİNA HABBA ALİNA HABBA NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Alina Habba, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Summit kentinde doğdu. Doğum tarihi 25 Mart 1984 olan Habba, 25 Eylül 2026 itibarıyla 42 yaşındadır.

Habba, Lehigh Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldı ve lisans eğitimini 2005 yılında tamamladı. Ardından hukuk eğitimi alarak Widener University Commonwealth Law School'dan hukuk derecesi aldı.

ALİNA HABBA KARİYERİ

Alina Habba, hukuk eğitiminin ardından New Jersey'de hukuk katipliği yaptı. Daha sonra özel hukuk bürolarında çalıştı ve kendi hukuk firmasının yönetici ortaklarından biri oldu.

Habba'nın kamuoyundaki tanınırlığı, Donald Trump'ın hukuk ekibine katılmasıyla daha da arttı. 2021'den itibaren Trump'ı çeşitli hukuk davalarında temsil eden Habba, yüksek profilli hukuki süreçlerde Trump'ın avukatlarından biri olarak görev yaptı.

Aralık 2024'te Trump tarafından Başkan Danışmanı olarak görevlendirileceği duyurulan Habba, Mart 2025'te New Jersey Bölgesi için federal savcılık görevine getirildi.

Habba'nın New Jersey Bölgesi'ndeki federal savcılık görevi Aralık 2025'te sona erdi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Habba'nın Başsavcıya ABD Savcıları konusunda kıdemli danışman olarak görev yapacağı belirtildi.

Bu süreçle birlikte Alina Habba'nın kariyeri; avukatlık, Donald Trump'ın hukuk ekibindeki çalışmaları, Başkan Danışmanlığı ve New Jersey Bölgesi'ndeki federal savcılık görevi olmak üzere farklı alanlarda şekillendi.