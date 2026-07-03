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Trump hangi otelde kalacak, Trump Ankara’da NATO Zirvesi'nde hangi otelde kalacak?

Trump hangi otelde kalacak, Trump Ankara’da NATO Zirvesi'nde hangi otelde kalacak?
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO toplantısına katılacak olması, konaklayacağı oteli de gündeme taşıdı. "Trump hangi otelde kalacak?" ve "Trump Ankara'da NATO toplantısında hangi otelde kalacak?" soruları, ziyaret öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte Trump'ın Ankara programı ve konaklama planına ilişkin merak edilenler.

Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO toplantısı öncesinde güvenlik ve organizasyon hazırlıkları hız kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otel de kamuoyunun dikkatini çekiyor. "Trump hangi otelde kalacak, Ankara'da hangi otelde konaklayacak?" sorularına yanıt arayanlar için ziyaret kapsamında gündeme gelen otel iddiaları ve resmi açıklamalara ilişkin son bilgiler...

TRUMP HANGİ OTELDE KALACAK?

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde güvenlik ve hazırlık çalışmaları hız kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelle ilgili iddialar da gündemdeki yerini koruyor. Başkentte en çok konuşulan iddialardan biri, Trump'ın  Marriott Oteli'nde konaklayacağı yönünde. Resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmayan bu iddia, otel çevresindeki yoğun hazırlık çalışmalarıyla yeniden gündeme geldi.

TRUMP HANGİ OTELDE KALACAK?

NATO Zirvesi kapsamında Donald Trump'ın Ankara'da Söğütözü'nde bulunan Marriott Oteli'nde konaklayacağı iddia ediliyor. Ancak şu ana kadar Türk veya ABD'li yetkililer tarafından Trump'ın kalacağı otele ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Marriott Oteli ismi kamuoyunda öne çıksa da, konaklama bilgisi resmi olarak doğrulanmış değil.

MARRIOTT OTELİ'NDE DİKKAT ÇEKEN HAZIRLIK

Trump'ın kalacağı öne sürülen Marriott Oteli'nde son günlerde yoğun hazırlık çalışmaları yürütülüyor. Otelin ön kısmında asfalt yenileme çalışmaları yapılırken, dış cephede kapsamlı temizlik gerçekleştiriliyor.

Uzun fırçalarla otelin dış yüzeyi temizlenirken, binanın çevresinde de bakım ve düzenleme faaliyetleri dikkat çekiyor.

OTEL ÇEVRESİNE YENİ ÇİÇEKLER DİKİLDİ

Hazırlıklar yalnızca otelle sınırlı kalmadı. Marriott Oteli ile ABD Büyükelçiliği arasında bulunan refüjlere yeni çiçekler dikilirken, çevre düzenlemesi de hız kazandı. Yol ve peyzaj çalışmalarının NATO Zirvesi öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Güvenlik gerekçesiyle devlet başkanlarının konaklama bilgileri çoğu zaman önceden paylaşılmadığından, Marriott Oteli iddiası da şu aşamada resmi makamlar tarafından doğrulanmış değil. Bu nedenle otelle ilgili bilgiler, kamuoyuna yansıyan iddialar ve sahadaki hazırlık çalışmalarıyla sınırlı bulunuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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