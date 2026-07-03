Haberler

Senegal'de kriz patlak verdi: O olduğu sürece milli takıma gelmem

Senegal'de kriz patlak verdi: O olduğu sürece milli takıma gelmem
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Senegal forması giyen ve daha önce Galatasaray'ın gündemine de gelen Pape Gueye, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya elendikleri maçın ardından zehir zemberek bir açıklama yaparak teknik direktörlerinin göreve devam ettiği sürece milli takıma gelmeyeceğini ifade etti.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Belçika'ya elenen Senegal'de kriz büyüyor. Rakibine karşı 2-0 öne geçmesine karşın üstünlüğünü koruyamayan Senegal, uzatmalara giden maçta 120+5. dakikada yediği golle Belçika'ya 3-2 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

PAPE GUEYE'DEN OLAY TEPKİ

Senegal'in maçı 2-0 önde götürdüğü 66. dakikada oyundan alınan Pape Gueye, hocası Pape Thiaw'a tepki göstermişti. Afrika ekibinin 2026 Dünya Kupası'nın elenmesinin ardından 27 yaşındaki orta saha oyuncusu çarpıcı bir açıklama yaptı.

''MİLLİ TAKIMA ARA VERECEĞİM”

Hocasına ve teknik ekibe tepki gösteren Pape Gueye, "Bu teknik ekip olduğu sürece milli takıma ara vereceğim.'' diyerek adeta rest çekti. 

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNDEYDİ

İspanya'da Villarreal forması giyen Pape Gueye, ocak ayından bu yana sık sık Süper Lig devi Galatasaray'ın da transfer gündeminde yer almıştı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Depremde 123 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Mahkemeden karar çıktı! İşte 123 vatandaşımızın canının bedeli
Suriye'de askeri havaalanı yakınında mayın patlaması sonucu 5 kişi öldü

Komşuda bir patlama daha! Can kaybı yine çok yüksek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim

4 kuzeni hayattan koparan psikologdan dikkat çeken sözler
Silahla vurdukları adamı darbederek öldürdüler: Cinayet anı kamerada

Vurdukları yetmedi, döve döve öldürdüler
Fenerbahçe'den ayrılan Dyshawn Pierre, ezeli rakibe imza attı

Transferlere yetişilmiyor! Bu kez de Fener'den ayrılıp G.Saray'a gitti
Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı

Kaybolan ineğini ararken sürprizlerin en güzeliyle karşılaştı

Milli futbolculardan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na rest

Milli futbolculardan Hacıosmanoğlu'na rest!
İlaçlanan ağaçtan topladığı kirazdan yedikten sonra fenalaşan vatandaş hayatını kaybetti

Ağaçtan toplayıp yediği meyve, sonu oldu! Eşi de yaşam savaşı veriyor
Hamaney'in cenaze töreninde Erbakan gözyaşlarını tutamadı

Gittiği cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı