TRT1 neden yok, TRT 1 frekans bilgileri mi değişti (UEFA Şampiyonlar Ligi)?

TRT 1’in ekranda görünmemesi her zaman frekans değişikliği anlamına gelmez. Uydu alıcısındaki kanal ayarları, sinyal seviyesi, anten veya LNB kaynaklı teknik problemler de TRT 1 yayınının alınamamasına neden olabiliyor. Bu nedenle izleyiciler, “TRT1 neden yok, TRT 1 frekansı değişti mi?” sorularının yanı sıra güncel kanal ayarlarının nasıl yapılacağını da araştırıyor.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 ekranlarında yayınlanan programları ve canlı yayınları takip etmek isteyen izleyiciler, kanala ulaşamadıklarında güncel frekans bilgilerini araştırmaya başladı. Özellikle televizyonunda TRT 1 kanalını bulamayan vatandaşlar, “TRT1 neden yok?”, “TRT 1 frekans bilgileri değişti mi?” ve “TRT 1 HD nasıl izlenir?” sorularına yanıt arıyor.

Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan TRT 1 için uydu alıcılarında manuel arama yapmak isteyen izleyicilerin belirli frekans ve yayın parametrelerini kullanması gerekiyor. Peki TRT 1 güncel frekans bilgileri neler, TRT 1 HD hangi frekansta ve kanal araması nasıl yapılır? İşte TRT 1 frekans bilgileri ve kanal ayarları...

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1, Türksat 4A uydusu üzerinden izleyicilerine ulaşmaya devam ediyor. Televizyonunda kanal eksikliği yaşayan veya TRT 1 HD yayınını manuel olarak eklemek isteyen kullanıcıların uydu alıcılarının arama menüsüne gerekli yayın parametrelerini girmesi gerekiyor.

TRT 1 güncel frekans bilgileri şu şekilde:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794 MHz

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

• Yayın: TRT 1 HD

Bu bilgiler uydu alıcısına doğru şekilde girilerek kanal araması başlatıldığında TRT 1 HD yayınının yeniden listelenmesi sağlanabilir.

TRT 1 NEDEN YOK?

Televizyonunda TRT 1 kanalını göremeyen izleyicilerin öncelikle kanal listesini ve uydu sinyalini kontrol etmesi gerekiyor. Kanalın listeden silinmesi, uydu alıcısındaki ayarların değişmesi veya teknik nedenlerle sinyal alınamaması TRT 1'in ekranda görünmemesine yol açabilir.

Manuel kanal araması yapılacaksa TRT 1 için 11794 MHz frekans, V (Dikey) polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerlerinin girilmesi gerekiyor.

TRT 1 KANAL ARAMASI NASIL YAPILIR?

TRT 1'i manuel olarak eklemek isteyen kullanıcıların televizyon veya uydu alıcısının menüsünden kanal arama bölümüne girmesi gerekiyor. Burada uydu olarak Türksat 4A seçildikten sonra frekans, polarizasyon, sembol oranı ve FEC bilgilerinin doğru şekilde girilmesi gerekiyor.

Gerekli bilgiler kaydedildikten sonra arama işlemi başlatılarak TRT 1 HD kanalının kanal listesine eklenmesi sağlanabilir.

TKGS İLE TRT 1 OTOMATİK OLARAK GÜNCELLENİYOR

Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) uyumlu cihazlarda kanal bilgilerinin güncellenmesi otomatik olarak gerçekleştirilebiliyor. Bu nedenle TKGS destekli televizyon veya uydu alıcısı kullanan izleyicilerin manuel frekans girişi yapmasına gerek kalmayabilir.

Ancak TRT 1 kanalını bulamayan veya cihazında kanal eksikliği yaşayan kullanıcılar, cihazlarının kanal arama ve güncelleme seçeneklerini kontrol ederek gerekli işlemleri gerçekleştirebilir.

TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

TRT 1'i izleyemeyen vatandaşların yaşadığı sorun doğrudan frekans değişikliği anlamına gelmeyebilir. Uydu alıcısının kanal listesinin güncel olmaması veya teknik sinyal problemleri de yayının alınamamasına neden olabilir. Manuel ayarlama yapmak isteyen kullanıcıların ise belirtilen güncel yayın parametrelerini kullanarak kanal taraması yapması gerekiyor.