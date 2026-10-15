TRT Türk CANLI izle, TRT Türk nereden nasıl canlı izlenir (Muğlaspor Bursaspor)?

TRT Türk nereden nasıl canlı izlenir sorusu, Muğlaspor - Bursaspor maçını şifresiz takip etmek isteyen taraftarların en çok merak ettiği konu haline geldi. Karşılaşma TRT Türk'ün yanı sıra beIN Sports 2'den de canlı yayınlanacak. TRT Türk'e televizyonda uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden, internette ise kanalın resmi canlı yayın sayfasından ulaşılabiliyor. Muğlaspor - Bursaspor maçını hangi hakem yönetecek? Tüm detaylar haberimizde…

TRT TÜRK CANLI İZLE

Muğlaspor - Bursaspor maçı, TRT Türk ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. TRT Türk, ücretsiz yayın yapan bir kanal olduğu için karşılaşmayı izlemek için herhangi bir abonelik gerekmiyor. Mücadele ayrıca beIN Sports 2 kanalından da canlı olarak takip edilebilecek; ancak beIN Sports 2 yayını için ilgili platforma abonelik gerekiyor.

TRT TÜRK NEREDEN NASIL CANLI İZLENİR?

TRT Türk'ü televizyondan izlemek isteyenler, uydu alıcısı ile Türksat uydusu üzerinden ya da Digiturk, D-Smart, Tivibu, Turkcell TV+, Vodafone TV ve Kablo TV gibi platformlar üzerinden kanala ulaşabiliyor. Kanalın platformlardaki numarası, kullanılan hizmet sağlayıcıya göre değişiklik gösteriyor. İnternetten izlemek isteyenler ise TRT Türk'ün resmi internet sitesindeki canlı yayın bölümünü ve TRT'nin resmi dijital platformlarını kullanabiliyor.

İNTERNETTEN İZLERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Spor karşılaşmalarının internet yayınlarında, yayın haklarından kaynaklanan bölgesel kısıtlamalar uygulanabiliyor. Bu nedenle maçın internet üzerinden yayınlanıp yayınlanmayacağı ya da yurt dışından erişilip erişilemeyeceği, yayın haklarına bağlı olarak değişebiliyor. Futbolseverlerin, yalnızca resmi yayın kaynaklarını tercih etmesi ve yasa dışı yayın sitelerinden uzak durması öneriliyor.

MUĞLASPOR - BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında oynanacak Muğlaspor - Bursaspor maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma, Muğla Atatürk Stadı'nda oynanacak. Mücadele, 10. hafta maçlarının son karşılaşmaları arasında yer alıyor.

MUĞLASPOR - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Muğlaspor - Bursaspor karşılaşması, TRT Türk ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı şifresiz izlemek isteyen futbolseverler için yayın adresi TRT Türk olacak.

MUĞLASPOR - BURSASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı hakem atamalarına göre Muğlaspor - Bursaspor maçını hakem İlker Yasin Avcı yönetecek. Avcı'nın yardımcılıklarını ise Samet Özkul ve Mehmet Şengül yapacak.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM

Bursaspor, karşılaşma öncesinde Trendyol 1. Lig'de 3. sırada bulunuyor. Muğlaspor ise ligde 12. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar, Muğla deplasmanından galibiyetle dönerek üst sıralardaki iddiasını sürdürmeyi amaçlıyor. Muğlaspor ise taraftarı önünde alacağı galibiyetle puan tablosunda yükselmenin peşinde.

İKİ TAKIM UZUN BİR ARADAN SONRA KARŞILAŞIYOR

Muğlaspor ile Bursaspor, uzun bir aranın ardından yeniden karşı karşıya gelecek. İki takım en son Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmiş, Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynanan tek maç eleme usulündeki karşılaşma futbolseverlerin hafızasında yer etmişti. Bu kez iki ekip, Trendyol 1. Lig'de puan mücadelesi verecek.

TRT Türk nereden nasıl canlı izlenir sorusu, Muğlaspor - Bursaspor maçını şifresiz takip etmek isteyen taraftarların en çok merak ettiği konu haline geldi. Karşılaşma TRT Türk'ün yanı sıra beIN Sports 2'den de canlı yayınlanacak. TRT Türk'e televizyonda uydu, kablo ve IPTV platformları üzerinden, internette ise kanalın resmi canlı yayın sayfasından ulaşılabiliyor. Muğlaspor - Bursaspor maçını hangi hakem yönetecek? Tüm detaylar haberimizde…