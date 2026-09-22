TRT 1 Canlı izle! (Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı) TRT 1 nasıl CANLI izlenir?

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Fenerbahçe Tarfin- Beşiktaş basketbol maçını canlı takip etmek isteyen basketbolseverler, TRT 1'in yayın seçeneklerini araştırıyor. “TRT 1 canlı izle” araması yapan izleyiciler, karşılaşmayı televizyonun yanı sıra resmi dijital yayın üzerinden de takip edebiliyor. Peki TRT 1 canlı nasıl izlenir, Fenerbahçe Beşiktaş basketbol maçının canlı yayını nereden takip edilir? İşte yayın bilgileri...

TRT 1 CANLI İZLE! FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI TRT 1'DE NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki basketbol karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen sporseverler, “TRT 1 canlı izle”, “Fenerbahçe Beşiktaş basket maçı TRT 1 canlı izle” ve “TRT 1 nasıl canlı izlenir?” aramalarına yöneliyor. TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında oynanacak mücadele, 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. İşte TRT 1 canlı yayın ekranı, maç saati ve kanal bilgileri...

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş basketbol maçı 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak. TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamında oynanacak karşılaşmaya İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Basketbolseverler, mücadele öncesinde maçın yayın kanalını ve TRT 1 canlı yayın seçeneklerini araştırıyor.

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Tarfin ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından yayına ulaşabilecek.

TRT 1'in farklı platformlardaki kanal numaraları ise kullanılan yayın hizmetine göre değişiyor.

TRT 1 CANLI İZLE: FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR?

TRT 1 canlı yayınını internet üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın resmi dijital yayın seçeneğini kullanabilir. Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş maçının yayın saatinde TRT 1'in canlı yayın ekranı üzerinden karşılaşma takip edilebilir.

Resmi yayın üzerinden izlemek, üçüncü taraf ve kaynağı belirsiz yayın bağlantıları yerine doğrudan yayıncı kuruluşun sunduğu seçeneği kullanmayı sağlar.

TRT 1 HANGİ PLATFORMDA, KAÇINCI KANALDA?

TRT 1, farklı televizyon platformları üzerinden de izlenebiliyor. Verilen kanal bilgilerine göre TRT 1'in platformlardaki kanal numaraları şöyle:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Filbox: 20. kanal

Platformların kanal listelerinde zaman zaman değişiklik yapılabileceğinden, maç öncesinde güncel kanal numarasının kontrol edilmesi gerekiyor.

TRT 1 CANLI YAYIN ÜCRETSİZ Mİ?

TRT 1, karasal ve uydu yayınlarının yanı sıra resmi dijital yayın seçenekleri üzerinden de takip edilebiliyor. Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşmasının TRT 1 yayınından takip edilmesi planlanıyor.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler, TRT'nin resmi yayın platformundaki TRT 1 canlı yayın ekranını kullanabilir.

TRT 1 TÜRKSAT 4A FREKANSI NEDİR?

TRT 1'i uydu üzerinden izlemek isteyenler için paylaşılan güncel bilgilerde Türksat 4A üzerinden kullanılan frekans 11958 MHz, polarizasyon V (Dikey), sembol oranı 27500 ve FEC değeri 5/6 olarak belirtiliyor.

TRT 1'in resmi frekans sayfasından güncel uydu yayın bilgilerine ulaşılabilir.

TRT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ

Televizyonunda TRT 1 HD yayınını bulamayan izleyiciler, uydu alıcısının kanal arama bölümünden güncel frekans bilgilerini kontrol edebilir. Verilen bilgilere göre temel ayarlar şu şekilde:

• Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

• Frekans: 11958 MHz

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol oranı: 27500

• FEC: 5/6

Uydu alıcılarının menüleri marka ve modele göre değişebildiği için kanal ekleme adımları cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe Tarfin-Beşiktaş karşılaşması İstanbul'daki Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası kapsamındaki mücadele 22 Eylül 2026 Salı günü saat 20.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE TARFİN-BEŞİKTAŞ MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç: Fenerbahçe Tarfin - Beşiktaş

Organizasyon: TBF Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

Tarih: 22 Eylül 2026 Salı

Saat: 20.00

Salon: Sinan Erdem Spor Salonu

Yayın kanalı: TRT 1

Canlı yayın: TRT 1 resmi dijital yayın seçeneği

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11958 MHz

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6