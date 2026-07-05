TRT 1 CANLI İZLE (BREZİLYA NORVEÇ) TRT 1 HD kesintisiz Brezilya Norveç Dünya Kupası maçı donmadan nasıl izlenir?

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BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA? TRT 1 CANLI YAYIN VE MAÇ İZLEME BİLGİLERİ

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Brezilya, Norveç ile çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın yayın saati, kanalı ve TRT 1 canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Brezilya - Norveç maçına dair tüm detaylar…

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA?

Brezilya ile Norveç arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Mücadeleyi televizyonun yanı sıra TRT 1'in resmi internet yayınları üzerinden de takip etmek mümkün olacak.

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ GÜN?

Brezilya - Norveç maçı, 5 Temmuz 2026 Pazar günü saat 23.00'te başlayacak. Futbolseverler, Dünya Kupası'nın kritik mücadelesini gece saatlerinde canlı olarak izleyebilecek.

BREZİLYA - NORVEÇ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Son 16 turundaki dev karşılaşmaya ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde bulunan NRG Stadyumu ev sahipliği yapacak. Kazanan ekip adını çeyrek finale yazdıracak.

TRT 1 CANLI YAYIN İZLEME BİLGİLERİ

TRT 1'i televizyon üzerinden veya resmi internet yayını aracılığıyla canlı olarak izleyebilirsiniz. Dünya Kupası karşılaşmaları TRT 1 ekranlarından şifresiz şekilde futbolseverlerle buluşuyor.

TRT 1 GÜNCEL UYDU FREKANS BİLGİLERİ

TRT 1 HD yayınını uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri şu şekilde:

• Uydu: Türksat 4A

• Frekans: 11794

• Polarizasyon: V (Dikey)

• Sembol Oranı: 30000

• FEC: 3/4

TRT 1 PLATFORM VE KANAL BİLGİLERİ

TRT 1 aşağıdaki platformlardan izlenebilmektedir:

• Digiturk: 23. kanal

• D-Smart: 26. kanal

• Kablo TV: 22. kanal

• Tivibu: 22. kanal

• Turkcell TV+: 21. kanal

• Fil Box: 20. kanal

• Vodafone TV: 21. kanal

Bunun yanı sıra TRT 1, Türksat uydusu ve resmi internet yayını üzerinden de izleyicilere kesintisiz yayın hizmeti sunmaktadır.

DÜNYA KUPASI'NDA ÇEYREK FİNAL MÜCADELESİ

Brezilya ile Norveç arasında oynanacak Son 16 Turu karşılaşması, Dünya Kupası'nın en dikkat çeken eşleşmelerinden biri olarak öne çıkıyor. İki takım da çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkarken, futbolseverleri yüksek tempolu ve büyük heyecana sahne olması beklenen bir mücadele bekliyor.