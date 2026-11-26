Trossard neden yok, neden oynamıyor, yedek mi, sakat mı, cezalı mı soruları ilk 11'lerin açıklanmasının ardından gündeme geldi. Leandro Trossard, Hapoel Beer-Sheva maçına yedek kulübesinde başlıyor. Belçikalı yıldızın sakatlığı ya da cezası bulunmuyor. Trossard, teknik heyetin kararıyla karşılaşmaya yedek olarak başladı. Bu tercihin, 30 Kasım Pazartesi günü oynanacak Galatasaray derbisi öncesinde yapılan bir rotasyon olduğu değerlendiriliyor.

TROSSARD YEDEK Mİ?

Evet. Leandro Trossard, Hapoel Beer-Sheva karşısında yedek kulübesinde yer alıyor. Belçikalı futbolcu, teknik heyetin kararıyla maça ilk 11'de başlamadı.

TROSSARD SAKAT MI, CEZALI MI?

Trossard'ın sakatlığı ya da cezası bulunmuyor. Beşiktaş'tan oyuncunun sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Trossard'ın yedek başlaması, yoğun maç takvimi ve yaklaşan derbi nedeniyle yapılan bir dinlendirme olarak yorumlanıyor.

TROSSARD BU SEZON NASIL BİR PERFORMANS SERGİLİYOR?

Leandro Trossard, bu sezon Süper Lig'de 3 gol attı. Belçikalı oyuncu, son haftalarda sergilediği performansla Beşiktaş'ın hücum hattındaki önemli isimlerinden biri oldu.

BEŞİKTAŞ'TA KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta Crystal Palace maçında kırmızı kart gören Ümit Akdağ, cezası nedeniyle Hapoel Beer-Sheva maçında forma giyemiyor. Emmanuel Agbadou ise dizindeki sakatlık nedeniyle kadroda yer almıyor.

BEŞİKTAŞ HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma Türkiye saatiyle 20.45'te Batum'daki Batumi Arena'da başlıyor. Maç, TRT 1'den canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.