Futbolda transfer hareketliliğinin son gününde takımların kadro planlamaları hız kazanırken, transfer sezonunun bitiş saati merak konusu oldu. Özellikle son dakika transferleri için kulüplerin önünde sınırlı bir süre bulunuyor. Peki, transfer sezonu bitti mi, transfer sezonu saat kaçta bitiyor? İşte merak edilen detaylar…

TRANSFER SEZONU BİTTİ Mİ, TRANSFER SEZONU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

2026-2027 futbol sezonunun başlamasıyla birlikte transfer hareketliliği de hız kesmeden devam ediyor. Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek ve eksik bölgelerini tamamlamak için çalışmalarını sürdürürken, transfer döneminin sona ereceği tarih futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle son dakika transferlerinin gündemde olduğu dönemde, “Transfer sezonu bitti mi, transfer sezonu saat kaçta bitiyor?” sorularına yanıt aranıyor.

Türkiye’de yaz transfer dönemi için geri sayım sürerken, Avrupa’nın önde gelen liglerinde transfer sezonunun kapanış tarihleri de farklılık gösteriyor. Takımların yeni oyuncularını kadrolarına katabilmesi için belirlenen son tarihler yaklaşırken, taraftarlar transfer sezonunun ne zaman sona ereceğini merak ediyor.

TÜRKİYE'DE TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan 2026-2027 sezonu transfer ve tescil takvimine göre, birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 4 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.

Böylece Süper Lig ve diğer profesyonel liglerde mücadele eden kulüpler, belirlenen tarihe kadar kadrolarına yeni futbolcular dahil edebilecek. Transfer döneminin son gününde özellikle bonservisli transferler, kiralık oyuncular ve serbest statüdeki futbolcularla ilgili gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

TRANSFER SEZONU SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Transfer döneminin son günü olan 4 Eylül 2026 tarihi, kulüpler açısından kritik önem taşıyor. Transfer işlemlerinin tamamlanabilmesi için kulüplerin TFF tarafından belirlenen süre içerisinde gerekli tescil işlemlerini gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bu nedenle taraftarların yalnızca transfer döneminin son tarihini değil, işlemlerin tamamlanması için belirlenen son saati de takip etmesi önem taşıyor. Son günlerde kulüplerin resmi açıklamaları ve TFF'nin duyuruları transfer sürecinin seyrini belirleyecek.

AVRUPA'DA TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa'nın beş büyük futbol liginde ise transfer dönemlerinin kapanış tarihleri Türkiye'den farklı olarak belirlenmiş durumda. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa'daki kulüpler, kendi federasyonlarının belirlediği tarihlere kadar transfer çalışmalarını sürdürebilecek.

Beş büyük ligde yaz transfer döneminin sona ereceği tarihler şöyle:

• İngiltere - Premier League: 1 Eylül 2026

• İspanya - LaLiga: 2 Eylül 2026

• İtalya - Serie A: 1 Eylül 2026

• Almanya - Bundesliga: 1 Eylül 2026

• Fransa - Ligue 1: 1 Eylül 2026

TÜRKİYE'DE TRANSFER DÖNEMİ AVRUPA'DAN SONRA SONA ERECEK

Türkiye'deki transfer döneminin 4 Eylül'de sona erecek olması, Süper Lig kulüplerine Avrupa'nın önde gelen liglerindeki transfer dönemlerinin kapanmasının ardından da kadro takviyesi yapabilme fırsatı sunuyor. Avrupa'da transfer döneminin sona ermesiyle birlikte bazı futbolcuların geleceği netleşirken, Türkiye'deki kulüpler açısından da yeni transfer fırsatları ortaya çıkabilir.

Özellikle transfer döneminin son günlerinde kulüplerin kadro planlamaları doğrultusunda peş peşe transfer açıklamaları yapması bekleniyor. Bu nedenle futbolseverler, “Transfer sezonu bitti mi?” ve “Transfer sezonu saat kaçta bitiyor?” sorularının yanıtını yakından takip ediyor.