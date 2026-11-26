CSKA Sofya Trabzonspor maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi soruları karşılaşma öncesinde Trabzonsporlu taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda başlayacak. Beşiktaş maçının uzaması nedeniyle karşılaşma, başlangıçta TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Beşiktaş maçının sona ermesinin ardından Trabzonspor maçının yayını TRT 1'den devam edecek. Karşılaşma iki kanalda da şifresiz olarak izlenebilecek.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının, tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ilk yarıda bir süre durması ve uzaması, TRT'nin yayın akışını değiştirdi. Bu nedenle CSKA Sofya Trabzonspor maçı ilk dakikalarından itibaren TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Beşiktaş maçı sona erdiğinde ise Trabzonspor maçı TRT 1'den yayınlanmaya devam edecek. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de takip edilebilecek.

CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Evet, maç şifresiz. CSKA Sofya Trabzonspor karşılaşması hem TRT Spor Yıldız'dan hem de TRT 1'den herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. tabii üzerinden izlemek isteyenler için de platformun ücretsiz üyeliği yeterli oluyor.

TRT 1 KANAL NUMARALARI

TRT 1'in uydu ve dijital platformlardaki kanal numaraları şöyle:

Digiturk: 23. kanal

D-Smart: 26. kanal

Kablo TV: 22. kanal

Tivibu: 22. kanal

Turkcell TV+: 21. kanal

Fil Box: 20. kanal

Kanal numaraları platformlara göre zaman zaman değişiklik gösterebildiği için izleyicilerin karşılaşma öncesinde güncel kanal listesine göz atması öneriliyor.

TRT Spor Yıldız'ın platformlardaki kanal numaralarını doğrulayamadığım için eklemedim. Elinde varsa TRT 1 listesinin altına koyabilirim.