Trabzonspor maçı hangi kanalda, CSKA Sofya Trabzonspor maçı TRT Spor Yıldız'da mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi lig aşamasının 4. haftasında Bulgaristan'ın köklü kulübü CSKA Sofya ile karşı karşıya geliyor. Ancak aynı akşam TRT 1'den yayınlanan Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının uzaması, bordo-mavililerin karşılaşmasının yayın planında değişikliğe yol açtı.
CSKA Sofya Trabzonspor maçı hangi kanalda, maç şifresiz mi soruları karşılaşma öncesinde Trabzonsporlu taraftarların gündeminde ilk sırada yer alıyor. CSKA Sofya Trabzonspor maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te Sofya'daki Bulgar Ordusu Stadyumu'nda başlayacak. Beşiktaş maçının uzaması nedeniyle karşılaşma, başlangıçta TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Beşiktaş maçının sona ermesinin ardından Trabzonspor maçının yayını TRT 1'den devam edecek. Karşılaşma iki kanalda da şifresiz olarak izlenebilecek.
CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Hapoel Beer-Sheva maçının, tribünde yaşanan olaylar nedeniyle ilk yarıda bir süre durması ve uzaması, TRT'nin yayın akışını değiştirdi. Bu nedenle CSKA Sofya Trabzonspor maçı ilk dakikalarından itibaren TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak. Beşiktaş maçı sona erdiğinde ise Trabzonspor maçı TRT 1'den yayınlanmaya devam edecek. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden internetten de takip edilebilecek.
CSKA SOFYA TRABZONSPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet, maç şifresiz. CSKA Sofya Trabzonspor karşılaşması hem TRT Spor Yıldız'dan hem de TRT 1'den herhangi bir abonelik gerektirmeden izlenebilecek. tabii üzerinden izlemek isteyenler için de platformun ücretsiz üyeliği yeterli oluyor.
TRT 1 KANAL NUMARALARI
TRT 1'in uydu ve dijital platformlardaki kanal numaraları şöyle:
Digiturk: 23. kanal
D-Smart: 26. kanal
Kablo TV: 22. kanal
Tivibu: 22. kanal
Turkcell TV+: 21. kanal
Fil Box: 20. kanal
Kanal numaraları platformlara göre zaman zaman değişiklik gösterebildiği için izleyicilerin karşılaşma öncesinde güncel kanal listesine göz atması öneriliyor.
TRT Spor Yıldız'ın platformlardaki kanal numaralarını doğrulayamadığım için eklemedim. Elinde varsa TRT 1 listesinin altına koyabilirim.