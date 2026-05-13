Trabzonspor kupa maçı ne zaman, Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ne zaman, bugün mü?

Trabzonspor kupa maçı ne zaman sorusu, futbolseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Zira Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak karşılaşmada Trabzonspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Taraftarlar ise “Gençlerbirliği Trabzonspor maçı ne zaman, bugün mü?” sorusunun yanıtını araştırırken, maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri büyük merak konusu olmuş durumda.

Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanacak kupa mücadelesi öncesinde heyecan giderek artıyor. Özellikle karşılaşmanın bugün oynanıp oynanmadığı ve maç saatinin ne olduğu futbol gündeminde öne çıkıyor. Kritik kupa eşleşmesinde iki ekip de bir üst tura çıkmak için sahaya çıkarken, maçın detayları taraftarlar tarafından yakından takip ediliyor.

GENÇLERBİRLİĞİ – TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) yarı finalinde Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele, 13 Mayıs 2026 Çarşamba günü saat 20.30’da Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak. Kritik karşılaşma ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ – TRABZONSPOR MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Zorlu yarı final mücadelesi ATV üzerinden izlenebilecek. Ayrıca Digiturk 25, D-Smart 25, Kablo TV 24, Tivibu 24 ve Turkcell TV+ 24 numaralı kanallar üzerinden de yayın takip edilebilecek. Maç, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla da şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

GENÇLERBİRLİĞİ’NDE TÜRKİYE KUPASI HEYECANI

Teknik direktör Metin Diyadin yönetiminde çıkış yakalayan Gençlerbirliği, Türkiye Kupası’nda 15 yıl sonra yarı finale yükselmenin heyecanını yaşıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu sezon kupada oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak dikkat çekti. Grup aşamasını da başarılı bir şekilde geçen başkent temsilcisi, çeyrek finalde Galatasaray’ı deplasmanda 2-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

TRABZONSPOR ZORLU FİKSTÜRDE YARI FİNALDE

Trabzonspor ise Ziraat Türkiye Kupası’nda finale ulaşmak için önemli bir viraja giriyor. Bordo-mavililer, Gençlerbirliği karşısında alacağı sonuçla adını finale yazdırmayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, ligde de yoğun bir fikstürden geçerken kupa mücadelesine büyük önem veriyor.

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN KUPA TARİHİ VE HEDEFİ

Türkiye Kupası tarihinde daha önce 8 kez yarı final oynayan Gençlerbirliği, bu eşleşmelerin 5’inde finale yükselmeyi başardı. Kupayı 1986-87 ve 2000-01 sezonlarında kazanan kırmızı-siyahlılar, uzun bir aradan sonra yeniden finale yükselerek tarih yazmak istiyor.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıŞeyhmus Tola:

Gençlerbirliği'nin Galatasaray'ı deplasmanda yenmesi gerçekten güzel bir haber. Ama önemli olan bu maçta birinci kalem kız sporcuların da desteklenmesi, kupada da yer alması. Umarım tüm spor branşlarına eşit destek görürüz.

Haber YorumlarıSema Kaplan:

Çok endişeliyim açıkçası ?? Oğlum bu maça gidecek, Ankara'ya 15 saat yol var. Umarım başımıza birşey gelmez yolda ?? 2026'ya kadar bu heyecan belki dayanmayız. Maçı ATV'den izleriz artık bizim yaşımızda ??

Haber YorumlarıOrhan Çetin:

Trabzon çıkmazda kalsın, Gençler finale gitsin ??? Cumhuriyet futbolu yaşasın ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

