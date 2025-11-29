Trabzonspor Konyaspor maçı kaç kaç, maç bitti mi? Trabzonspor Konyaspor ÖZET - GOLLER nereden izlenir?

Ligde büyük önem taşıyan bu müsabaka öncesi tüm gözler yayın bilgilerine çevrilmiş durumda. Maçı canlı olarak izlemek isteyen taraftarlar, karşılaşmanın başlama saati, yayıncı platform ve alternatif izleme seçenekleriyle ilgili detayları araştırıyor. "Trabzonspor – Konyaspor maçı kaç kaç, maç sonuçlandı mı? Özet ve gol pozisyonları nasıl izlenir?" sorularının yanıtları yoğun şekilde sorgulanıyor.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE İZLEME BİLGİLERİ

Bein Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanalda, Kablo TV kullanıcıları için ise 232. kanalda yayın yapmaktadır. Kanalın yayını ayrıca Türksat uydusu üzerinden ve çeşitli dijital yayın servisleri aracılığıyla şifreli şekilde takip edilebilmektedir.

TRABZONSPOR – KONYASPOR MAÇI ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanan karşılaşmanın özet görüntüleri, Bein Sports'un resmi yayın kanalları ve dijital platformları üzerinden izlenebilmektedir.

MAÇ GÜNÜ

Trabzonspor'un Konyaspor'u ağırlayacağı Süper Lig mücadelesi, 29 Kasım Cumartesi günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Haftanın öne çıkan bu karşılaşmasının başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.

MÜCADELENİN OYNANACAĞI STAT

Trendyol Süper Lig'in dikkatle takip edilen maçlarından biri olan Trabzonspor – Konyaspor karşılaşması, Trabzon'da bulunan Papara Park'ta gerçekleştirilecek.

TAKIMLAR ARASINDAKİ REKABET TARİHÇESİ

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet 1966 yılında 2. Lig'de oynanan maçla başladı. İki ekip bugüne kadar toplam 64 kez karşı karşıya geldi. Bu buluşmaların 48'i Süper Lig, 10'u 2. Lig, 6'sı ise Türkiye Kupası kapsamında oynandı. Tarihsel istatistiklere bakıldığında Trabzonspor 30 galibiyet ile üstünlüğünü korurken, Konyaspor 15 kez kazandı. 19 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. İki takımın 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynadığı son randevuda Konyaspor sahadan 1-0 galip ayrılmıştı.

TRABZONSPOR – TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor – Tümosan Konyaspor karşılaşması, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.