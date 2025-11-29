Trabzonspor Konyaspor ilk 11'ler açıklandı? Trabzonspor Konyaspor kadroda kimler var?

Ligde kritik bir öneme sahip bu karşılaşma öncesinde taraftarların dikkatleri tamamen yayın detaylarına çevrilmiş durumda. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluş bilgileriyle birlikte müsabakanın başlama saatini ve izleme alternatiflerini merak ediyor. Trabzonspor – Konyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu mu? Kadrolarda hangi oyuncular yer alıyor?

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE İZLEME DETAYLARI

Bein Sports 1, Digiturk üzerinden 77. kanalda, Kablo TV'de ise 232. kanalda izlenebiliyor. Kanalın yayını ayrıca Türksat uydusu ile çeşitli internet platformları üzerinden şifreli biçimde takip edilebiliyor.

MAÇIN OYNANACAĞI GÜN

Trabzonspor ile Konyaspor'u karşı karşıya getirecek olan lig mücadelesi, 29 Kasım Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

BAŞLAMA SAATİ

Bu kritik karşılaşmanın başlama vuruşu saat 20.00'de yapılacak.

MÜCADELENİN OYNANACAĞI STADYUM

Trendyol Süper Lig'de haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan Trabzonspor – Konyaspor mücadelesi, Trabzon'daki Papara Park'ta gerçekleşecek.

TAKIMLAR ARASINDAKİ REKABET GEÇMİŞİ

Trabzonspor ile Konyaspor arasındaki rekabet, 1966 yılında 2. Lig'de oynanan müsabaka ile başladı. O günden bu yana iki takım 64 kez karşılaştı. Bu maçların 48'i Süper Lig, 10'u 2. Lig, 6'sı ise Türkiye Kupası kapsamında yapıldı. Tarihsel karşılaşmalarda Trabzonspor 30 galibiyetle önde bulunurken, Konyaspor 15 kez sahadan üstün ayrıldı. 19 karşılaşma ise eşitlikle sonuçlandı. İki ekibin 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynadığı son maçta ise Konyaspor 1-0'lık skorla galip gelmişti.

TRABZONSPOR – TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor – Tümosan Konyaspor karşılaşması, Bein Sports 1 üzerinden canlı olarak ekranlara gelecek.

İlk 11'ler: