Trabzonspor Galatasaray maçı ertelenecek mi, Trabzonspor Galatasaray maç saatinde sağanak yağış var mı?

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Trabzonspor Galatasaray maçı ertelenecek mi? sorusu, karşılaşma öncesinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Maç saatinde Trabzon’da sağanak yağış ihtimali olup olmadığını merak eden taraftarlar, Meteoroloji’nin son hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor.

TRABZON HAVA DURUMU: KUVVETLİ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK UYARISI

Trabzon’da yarın hava durumu yağışlı geçecek. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde özellikle günün ilk saatlerinden itibaren kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinde etkisini artırması öngörülen yağışların gün boyunca aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Trabzon’da hava sıcaklığının yarın 20 ila 25 derece arasında değişmesi beklenirken, yüksek nem oranı da dikkat çekiyor. Gün içerisinde yağışla birlikte gök gürültüsü ve zaman zaman kuvvetli rüzgar görülebileceği tahmin ediliyor.

TRABZON'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji tahminlerine göre Trabzon’da cumartesi günü gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili olacak. 03.00-06.00 saatleri arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklenirken sıcaklığın 20 derece civarında olması öngörülüyor. Bu saatlerde nem oranının yüzde 87 seviyelerine çıkması bekleniyor.

Sabah saatlerinde de yağışın etkisini sürdürmesi bekleniyor. 06.00-09.00 arasında sıcaklık 22 derece, nem oranı ise yüzde 84 civarında olacak. Rüzgarın saatte 24 kilometreye ulaşan hamlelerle esmesi tahmin ediliyor.

SABAH SAATLERİNDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Trabzon’da 09.00-12.00 saatleri arasında da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu zaman diliminde sıcaklığın 24 dereceye yükselmesi, nem oranının ise yüzde 81 seviyesinde olması öngörülüyor.

Öğle saatlerine doğru yağışın gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesi beklenirken, rüzgarın zaman zaman kuvvetlenebileceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE VE ÖĞLEDEN SONRA YAĞIŞ DEVAM EDECEK

12.00-15.00 saatleri arasında Trabzon’da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklığın 25 derece ile günün en yüksek seviyesine ulaşması öngörülüyor. Bu saatlerde nem oranının yüzde 77 civarında olması beklenirken rüzgarın hamlelerinin saatte 35 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

15.00-18.00 saatleri arasında da yağışlı hava etkisini sürdürecek. Hava sıcaklığının 24 derece, nem oranının ise yüzde 79 civarında olması bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDE DE YAĞIŞ VAR

Trabzon’da akşam saatlerinde de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. 18.00-21.00 saatleri arasında sıcaklığın 22 derece civarında olması tahmin edilirken nem oranının yüzde 86 seviyelerine çıkması bekleniyor.

Gece saatlerinde ise yağışın devam etmesi öngörülüyor. 21.00-24.00 arasında sıcaklığın 21 dereceye, nem oranının ise yüzde 96 seviyesine ulaşması bekleniyor.

TRABZON'DA YARIN SAAT SAAT HAVA DURUMU

• 03.00-06.00: Kuvvetli gök gürültülü sağanak, 20 derece

• 06.00-09.00: Kuvvetli gök gürültülü sağanak, 22 derece

• 09.00-12.00: Kuvvetli gök gürültülü sağanak, 24 derece

• 12.00-15.00: Gök gürültülü sağanak, 25 derece

• 15.00-18.00: Gök gürültülü sağanak, 24 derece

• 18.00-21.00: Gök gürültülü sağanak, 22 derece

• 21.00-24.00: Gök gürültülü sağanak, 21 derece

Trabzon’da yarın özellikle sabah saatlerinde beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle vatandaşların yağış sırasında dikkatli olması önem taşıyor. Öğle ve akşam saatlerinde de yağışın devam etmesi bekleniyor.

TRABZONSPOR GALATASARAY MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin TFF tarafından şu ana kadar resmi bir erteleme açıklaması yapılmadı. TFF'nin resmi fikstüründe karşılaşma Trabzonspor-Galatasaray olarak yer alırken, maçın 19 Eylül Cumartesi günü 20.00'de oynanacağı görülüyor.