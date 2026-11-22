Trabzonspor Eyüpspor MAÇ ÖZETİ ve golleri nereden, nasıl izlenir?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Eyüpspor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın özetini ve gollerini nereden izleyebileceklerini araştırıyor.
Trabzonspor Eyüpspor maçının özeti ve golleri, karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalı ve dijital platformu TOD üzerinden izlenebilecek. Bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak mücadele henüz başlamadı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Trabzonspor Eyüpspor maç özeti nereden izlenir, goller ne zaman yayınlanacak ve maç kaç kaç biter soruları karşılaşma sonrasında en çok aranan konular arasında yer alacak. İşte Trabzonspor Eyüpspor maçının özet ve gol görüntülerine ilişkin tüm detaylar.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?
Trabzonspor Eyüpspor maçının geniş özeti, karşılaşmanın sona ermesinin ardından beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Maç özeti ayrıca TOD platformu üzerinden de izlenebilecek.
Trendyol Süper Lig maçlarının özetleri, yayın hakları nedeniyle genellikle karşılaşmanın bitiminden kısa süre sonra resmi kanallarda paylaşılıyor.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR GOLLERİ NASIL İZLENİR?
Karşılaşmada atılacak goller, maç süresince ve sonrasında beIN SPORTS'un resmi sosyal medya hesapları ile YouTube kanalında yayınlanacak. Gollerin tekrarları ve pozisyon analizleri ise maç sonu programlarında ekrana gelecek.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Maç özetinin, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından kısa süre içinde yayınlanması bekleniyor. 19.00'da başlayacak mücadelenin 20.50 civarında sona ermesi öngörülüyor.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?
Trabzonspor Eyüpspor maçı henüz başlamadı. Karşılaşma bugün Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Mücadelenin başlamasıyla birlikte skor gelişmeleri anbean takip edilebilecek.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Trabzonspor Eyüpspor maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN SPORTS 1, Digiturk'te 77. kanaldan izlenebiliyor. Karşılaşma ayrıca beIN SPORTS'un dijital yayın platformu TOD üzerinden de internetten canlı olarak takip edilebilecek.
Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için futbolseverlerin yayın öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Trabzonspor Eyüpspor maçı bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yer alan karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak.
Maç saatinde ya da yayın programında son dakika değişikliği yapılabileceği için futbolseverlerin karşılaşma öncesinde güncel bilgileri kontrol etmesi öneriliyor.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Trabzonspor Eyüpspor maçı, Trabzonspor'un iç saha maçlarını oynadığı Papara Park'ta oynanacak.
TRABZONSPOR EYÜPSPOR KARŞISINDA
Trabzonspor, Papara Park'ta taraftarının desteğiyle Eyüpspor'u yenerek puan tablosundaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Eyüpspor ise Karadeniz deplasmanından puan ya da puanlarla dönerek ligdeki hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir adım atmayı amaçlıyor. İki takımın da galibiyet parolasıyla sahaya çıkacağı mücadelenin tempolu geçmesi bekleniyor.