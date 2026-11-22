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Trabzonspor Eyüpspor maçının özeti ve golleri, karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalı ve dijital platformu TOD üzerinden izlenebilecek. Bugün, 22 Kasım 2026 Pazar günü Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak mücadele henüz başlamadı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Trabzonspor Eyüpspor maç özeti nereden izlenir, goller ne zaman yayınlanacak ve maç kaç kaç biter soruları karşılaşma sonrasında en çok aranan konular arasında yer alacak. İşte Trabzonspor Eyüpspor maçının özet ve gol görüntülerine ilişkin tüm detaylar.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR MAÇ ÖZETİ NEREDEN İZLENİR?

Trabzonspor Eyüpspor maçının geniş özeti, karşılaşmanın sona ermesinin ardından beIN SPORTS'un resmi YouTube kanalında yayınlanacak. Maç özeti ayrıca TOD platformu üzerinden de izlenebilecek.

Trendyol Süper Lig maçlarının özetleri, yayın hakları nedeniyle genellikle karşılaşmanın bitiminden kısa süre sonra resmi kanallarda paylaşılıyor.

TRABZONSPOR EYÜPSPOR GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Karşılaşmada atılacak goller, maç süresince ve sonrasında beIN SPORTS'un resmi sosyal medya hesapları ile YouTube kanalında yayınlanacak. Gollerin tekrarları ve pozisyon analizleri ise maç sonu programlarında ekrana gelecek.