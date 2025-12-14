Trabzonspor Beşiktaş maçı ilk 11'i! Trabzonspor Beşiktaş maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam Eyüpsporle Süper Lig maçı oynayacak. Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynayacağı maçın 11'leri belli oluyor. Peki, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? İşte Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosu ilk 11 haberimizde...

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Beşiktaş maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Trabzonspor Beşiktaş maçını şifresiz izleyebilecekler.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç beIN Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR BEŞİKTAŞ İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trabzonspor:



Beşiktaş:



TRABZONSPOR–BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'de futbolseverlerin merakla beklediği Trabzonspor–Beşiktaş karşılaşması, 14 Aralık Pazar günü oynanacak. Dev mücadele, haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olacak.

TRABZONSPOR–BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki kritik karşılaşma, 14 Aralık Pazar günü saat 20.00'de başlayacak. Akşam saatlerinde oynanacak maç, geniş bir izleyici kitlesini ekran başına çekecek.

TRABZONSPOR–BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trabzonspor ile Beşiktaş'ın kozlarını paylaşacağı Trendyol Süper Lig mücadelesi, Trabzon'da yer alan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak. Bordo-mavili taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen karşılaşmada, stadyumda büyük bir atmosfer oluşması öngörülüyor.