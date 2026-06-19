Toy Story 5 Türkçe seslendirme kadrosu: Toys Story'ı kim seslendiriyor?

Pixar’ın dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşan Toy Story serisi, beşinci filmiyle yeniden seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncakların duygu yüklü maceralarını konu alan yapım, bu kez yalnızca hikâyesiyle değil, merak edilen Türkçe seslendirme ekibiyle de dikkat çekiyor. Peki, Toys Story'ı kim seslendiriyor? Toy Story 5 Türkçe seslendirme kadrosu...

TOY STORY 5 TÜRKÇE SESLENDİRME KADROSU

Oyuncak Hikayesi 5’in Türkçe seslendirme kadrosunda serinin ana karakterlerini uzun yıllardır seslendiren isimler görev alıyor. Bununla birlikte filmde ilk kez izleyici karşısına çıkacak karakterler için de yeni seslendirme sanatçıları tercih edildi.

Filmin açıklanan Türkçe seslendirme kadrosu şu şekilde sıralanıyor:

Woody: Ali Ekber Diribaş

Buzz Işıkyılı: Kerem Atabeyoğlu

Jessie: Berna Diribaş

Lilypad (Yeni Karakter): Özge Çeçen

Snappy (Yeni Karakter): Ecem Erkek

Robot: Mösyö Taha (Taha Şahin)

Kadroda yer alan isimler, filmin Türkçe versiyonunda karakterlerin kişiliklerini ve hikâyedeki rollerini izleyiciye aktarmak için görev alacak.

TOYS STORY'I KİM SESLENDİRİYOR?

Toy Story 5’in Türkçe versiyonunda serinin baş karakterleri için görev alan isimler dikkat çekiyor. Kovboy Woody karakteri Ali Ekber Diribaş tarafından seslendirilirken, Buzz Işıkyılı karakterine Kerem Atabeyoğlu sesiyle hayat veriyor.

Serinin önemli karakterlerinden Jessie’yi ise Berna Diribaş seslendiriyor. Filmde yer alan yeni karakterlerden Lilypad için Özge Çeçen, Snappy karakteri için Ecem Erkek görev alıyor. Robot karakterinin Türkçe seslendirmesi ise Mösyö Taha olarak bilinen Taha Şahin tarafından gerçekleştiriliyor.

Böylece hem serinin klasik karakterleri hem de hikâyeye yeni katılan oyuncaklar, Türkçe izleyiciler için farklı seslerle ekrana taşınmış oluyor.

TOY STORY 5 KONUSU NE?

Toy Story 5’in hikâyesi, oyuncakların değişen dünya karşısındaki mücadelesini merkezine alıyor. Filmde Woody, Buzz Işıkyılı ve arkadaşları, bu kez geleneksel anlamda bir oyuncak rakiple karşı karşıya kalmıyor.

Hikâyenin odak noktasında çocukların günlük yaşamında giderek daha fazla yer kaplayan dijital teknolojiler bulunuyor. Akıllı telefonlar, tabletler ve dijital oyunlar, çocukların oyun alışkanlıklarını değiştirirken oyuncakların hayatını da doğrudan etkiliyor.

Bu değişim karşısında oyuncaklar, çocuklarla olan bağlarını koruyabilmek ve yeniden ilgi görebilmek için farklı yollar arıyor. Film boyunca karakterler, değişen alışkanlıklara uyum sağlama ve çocukların dünyasında yeniden yer edinme çabası veriyor.

Toy Story 5, bu yönüyle geleneksel oyuncak kültürü ile teknolojinin günlük yaşam üzerindeki etkilerini bir araya getiren bir hikâye anlatıyor. Yapım, serinin önceki filmlerinden farklı olarak dijitalleşmenin çocukların oyun dünyasına etkisini merkezine alan bir tema etrafında şekilleniyor.