Torba Yasa SON DAKİKA! Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? Kademeli emeklilik gündemde var mı?

Torba yasa teklifine ilişkin süreç TBMM'de yakından takip ediliyor. Ekonomi, vergi ve sosyal güvenlik alanlarında çeşitli düzenlemeleri içermesi beklenen teklif, milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almayı sürdürüyor. Özellikle SGK borçlarının yapılandırılması, üretim ve ihracata yönelik vergi destekleri ile varlık barışına ilişkin düzenlemeler öne çıkarken, kamuoyunda en çok merak edilen başlıklardan biri de kademeli emeklilik konusu oldu. Peki, Torba Yasa Meclis'ten geçti mi, ne zaman yürürlüğe girecek? Kademeli emeklilik gündemde var mı? Detaylar...

TORBA YASA SON DAKİKA!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündeminde bulunan yeni torba yasa teklifi üzerindeki görüşmeler sürüyor. Ekonomi ve sosyal güvenlik alanında çeşitli düzenlemeleri kapsayan teklifin detayları, komisyon çalışmalarıyla birlikte netleşmeye devam ediyor.

Teklif kapsamında üretim ve yatırımın desteklenmesine yönelik vergi düzenlemeleri, SGK borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin değişiklikler ve varlık barışı kapsamında çeşitli mali düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen önerge doğrultusunda üretim ve zirai faaliyetlerden elde edilen kazançlara uygulanacak kurumlar vergisi oranı yüzde 12,5 olarak düzenlendi. Söz konusu düzenleme, üretim ve tarım sektörlerine vergi desteği sağlanmasını amaçlıyor.

Bunun yanı sıra yatırım teşvik paketinde ihracat ve imalatçı şirketlere yönelik vergi avantajları da bulunuyor. Düzenlemeye göre İstanbul Finans Merkezi'nde yürütülen transit ticaret ile yurt dışında gerçekleşen mal alım-satımlarına aracılık faaliyetlerinden elde edilen kazançlarda uygulanan vergi indirimi oranı yüzde 50'den yüzde 100'e çıkarılacak.

Torba yasa teklifinde ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçların yapılandırılmasına yönelik önemli değişiklikler de yer alıyor.

TORBA YASA MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Yeni torba yasa teklifiyle ilgili TBMM'deki yasama süreci devam ediyor.

Paylaşılan resmi bilgilere göre teklif üzerindeki görüşmeler sürerken düzenleme henüz yasalaşmadı. Bu nedenle torba yasa şu an itibarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçmedi ve yürürlüğe girmedi.

Teklifin yasalaşabilmesi için TBMM'deki görüşmelerin tamamlanması, kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

TORBA YASA NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Torba yasa teklifinin yürürlüğe giriş tarihi henüz belli olmadı.

Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için öncelikle TBMM'deki yasama sürecinin tamamlanması gerekiyor. Teklifin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması ve Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte ilgili maddeler yürürlüğe girecek.

Mevcut durumda yürürlük tarihine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK GÜNDEMDE VAR MI?

Kamuoyunda en çok merak edilen konular arasında yer alan kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin mevcut torba yasa teklifinde herhangi bir madde bulunmuyor.

Paylaşılan bilgilere göre, 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunan çalışanlara yönelik kademeli emeklilik konusunda bu torba yasa kapsamında hazırlanmış bir çalışma yer almıyor.

Dolayısıyla TBMM'de görüşmeleri süren mevcut torba yasa teklifinin içeriğinde kademeli emekliliğe ilişkin bir düzenleme bulunmadığı resmi bilgiler arasında yer alıyor.

Teklifte yer alan sosyal güvenlik düzenlemeleri ise SGK borçlarının yapılandırılmasıyla sınırlı tutuluyor. Buna göre, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil ve taksitlendirme süresinin 72 aya çıkarılması öngörülüyor.

Ayrıca teminatsız tecil tutarının 300 bin liradan 1 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. Düzenlemenin; SGK prim borçları, vergi borçları, motorlu taşıtlar vergisi borçları ve trafik cezaları gibi çeşitli kamu alacaklarını kapsaması öngörülüyor. Bu kapsamda belediyeler, şirketler ve ilgili şartları taşıyan vatandaşlar söz konusu düzenlemeden yararlanabilecek.