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Son olarak 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da forma giyen Tolga Kalender, 25 yaşında hayatını kaybetti. Süper Lig'de bir dönem Adana Demirspor forması da giyen genç savunma oyuncusunun, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi. Peki, Tolga Kalender kimdir? Tolga Kalender neden öldü? Detaylar haberimizde.

TOLGA KALENDER KİMDİR?

17 Ağustos 2001 tarihinde Mersin'de dünyaya gelen Tolga Kalender, futbol kariyerine Kuvayi Milliyespor altyapısında başladı. Genç futbolcu, daha sonra Beykoz Anadolu Spor'da profesyonel futbol kariyerine adım attı.

Kalender kariyeri boyunca Başakşehir FK, Adana Demirspor, Bayrampaşaspor ve Diyarbekirspor formaları da giydi. Son olarak 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un kadrosunda yer alan savunma oyuncusu, kulüp düzeyinde toplam 131 karşılaşmada görev yaptı.

Tolga Kalender'in kulüp kariyerinde 4 gol ve 2 asistlik performansı bulunuyordu. Süper Lig'de de Adana Demirspor forması giyen Kalender, son olarak Bandırmaspor'da futbol hayatını sürdürüyordu.

TOLGA KALENDER NEDEN ÖLDÜ?

Tolga Kalender'in bir rahatsızlık nedeniyle uzun süredir hastanede tedavi gördüğü ve tedavi sürecinin ardından 25 yaşında hayatını kaybettiği belirtildi. Ancak genç futbolcunun ölümüne yol açan rahatsızlığın ne olduğu konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle Tolga Kalender'in ölüm nedeni hakkında mevcut bilgiler dışında bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Kalender'in vefatının ardından Bandırmaspor tarafından da taziye mesajı yayımlandı.

BANDIRMASPOR'DAN TAZİYE MESAJI

Bandırmaspor, genç futbolcunun vefatının ardından yaptığı açıklamada, Tolga Kalender'in hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü ifade etti. Kulüp açıklamasında Kalender'in genç yaşta yaşamını yitirmesinin ardından ailesine, yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve Bandırmaspor camiasına başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Bandırmaspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun."

Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.