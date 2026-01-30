TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Ordu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ordu kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ Ordu kura çekimi, konut sahibi olmayı bekleyen vatandaşlar için büyük heyecan yaratan bir etkinliktir. 2026 yılında Ordu'da yapılacak TOKİ kura çekimine dakikalar kaldı. Peki, Ordu TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Ordu kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Kura çekimini YouTube üzerinden canlı izlemek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi YouTube kanalını veya e-Devlet üzerinden sağlanan bağlantıları takip ederek çekimi anlık olarak takip edebilecekler. Canlı yayın sayesinde, kura sonuçlarının açıklanma süreci şeffaf bir şekilde izlenebilecek ve hak sahipliği anında öğrenilebilecek.

ORDU TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Ordu kura sonuçları, kura çekiminin tamamlanmasının ardından adayların erişimine açıldı. Asil ve yedek listeler, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile görüntülenebiliyor. Bu yöntemle vatandaşlar, konut hak sahibi olup olmadıklarını güvenli ve hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar.

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen konulardan biri de TOKİ taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağıdır. TOKİ'nin resmi takvimine göre, ödeme planları konut teslim süreçleri ile paralel olarak başlıyor. Bu nedenle, başvuru sahiplerinin e-Devlet ve TOKİ'nin resmi duyurularını düzenli olarak takip etmeleri büyük önem taşıyor.

TOKİ ORDU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

Ordu TOKİ kura çekimi, 30 Ocak Cuma günü saat 11:00'da Ordu Öğretmenevi Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Kura çekimi, konut sahibi olmayı bekleyen binlerce vatandaş için oldukça kritik bir an.

Kura çekimini izlemek isteyenler, resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayına erişebilir. Ayrıca, e-Devlet platformu üzerinden de hak sahipliği durumunu takip etmek mümkün. Canlı yayın sayesinde, kura çekimi sürecinde herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda vatandaşlar anında bilgilendirilebiliyor.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra vatandaşların merak ettiği bir diğer önemli konu, TOKİ taksit ödemelerinin başlangıç tarihidir. TOKİ, taksit ödemelerini konut teslim süreçleri ile paralel olarak planlıyor. İlk ödeme tarihi ve ödeme detayları, resmi duyurularla başvuru sahiplerine bildiriliyor.

Bu süreçte, hak sahibi olan vatandaşların e-Devlet üzerinden bilgilendirmeleri düzenli olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor. Böylece hem ödeme planı hem de konut teslimi süreci hakkında eksiksiz bilgiye ulaşılabiliyor.