TOKİ KURASIZ KONUT BAŞVURU EKRANI: TOKİ 20 bin konut satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ konut başvuru şartları neler?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan son açıklamalar, Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir dönemin kapısını araladı. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda paylaşılan bilgilere göre TOKİ tarafından yaklaşık 20 bine yakın konutun orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa çıkarılacağı duyuruldu. Peki, TOKİ 20 bin konut satışı ne zaman, hangi illerde yapılacak? TOKİ konut başvuru şartları neler? Detaylar...

TOKİ 20 BİN KONUT SATIŞI NE ZAMAN?

Bakan Kurum’un açıklamasına göre bu kapsamlı konut satış süreci 15 Haziran itibarıyla başlayacak ve 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Böylece vatandaşlar, belirlenen tarih aralığında başvurularını ve satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan son açıklamalar, Türkiye genelinde konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar için yeni bir dönemin kapısını araladı. Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası’nda paylaşılan bilgilere göre TOKİ tarafından yaklaşık 20 bine yakın konutun orta gelirli vatandaşlara yönelik satışa çıkarılacağı duyuruldu.

SATIŞ SÜRECİNDE FİNANSMAN VE ÖDEME MODELİ

TOKİ’nin açıkladığı yeni modelde farklı ödeme seçenekleri de dikkat çekiyor. Buna göre:

Konutlar 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle satışa sunulacak

2,1 milyon TL’den başlayan fiyat seçenekleri bulunacak

Aylık taksitlerin yaklaşık 18 bin TL seviyesinden başladığı ifade ediliyor

Peşin ödemelerde %25 indirim uygulanacak

%50 peşinat ödeyenlere %8 indirim ve 72 ay vade imkânı sağlanacak

Peşinatın yarısını şimdi, yarısını sonra ödeyenlere ise 60 ay vade seçeneği sunulacak

Bu finansman modeli, özellikle orta gelir grubunun konuta erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen esnek bir yapı olarak değerlendiriliyor.

TOKİ KURASIZ KONUT HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ’nin yeni konut satış modelinde en dikkat çeken başlıklardan biri de kurasız satış sistemi oldu. Bakan Murat Kurum’un açıklamasına göre yaklaşık 20 bin konut 64 ilde satışa çıkarılacak. Bu durum, Türkiye’nin geniş bir coğrafyasında vatandaşların projeye erişebilmesini mümkün kılıyor.

Kurasız satış modeli sayesinde vatandaşların şans faktörüne bağlı kalmadan, doğrudan başvuru ve satın alma süreçleriyle konut sahibi olabilmesi hedefleniyor. Özellikle daha önce yapılan TOKİ projelerinde kura sistemine dahil olamayan vatandaşlar için bu model önemli bir alternatif oluşturuyor.

64 İLDE YAYGIN KONUT DAĞILIMI

Projede konutların hangi illerde yer aldığına dair tüm detaylar TOKİ tarafından kademeli olarak paylaşılacak olsa da, açıklanan çerçeve oldukça geniş bir kapsama işaret ediyor. 64 ilde yürütülecek olan bu satış süreci:

Büyükşehirleri

Anadolu’daki gelişen kentleri

Nüfus yoğunluğu yüksek bölgeleri

kapsayacak şekilde planlanıyor.

Bu dağılımın temel amacı, sadece belirli bölgelerde değil Türkiye’nin farklı noktalarında konut arzını artırmak ve özellikle kira baskısının yoğun olduğu şehirlerde denge sağlamak olarak öne çıkıyor.

TOKİ KURASIZ KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TOKİ tarafından duyurulan yeni konut satış modelinde başvuru şartları oldukça geniş bir kitleyi kapsayacak şekilde düzenlendi. Açıklamalara göre bu projeden yararlanmak isteyen vatandaşların bazı temel kriterleri karşılaması gerekiyor.

GENEL BAŞVURU KRİTERLERİ

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre:

18 yaşını doldurmuş her vatandaş başvuru yapabilecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak temel şart olacak

Orta gelir grubuna hitap eden bu proje, geniş kitleleri kapsayacak

Başvurular banka şubeleri üzerinden gerçekleştirilecek

Bu yönüyle proje, sosyal konut projelerinden farklı olarak daha esnek ve erişilebilir bir yapı sunuyor.

KURASIZ SİSTEMİN ÖNE ÇIKAN YÖNLERİ

Kurasız konut modeli, klasik TOKİ projelerinden ayrışan önemli bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Bu sistemde:

Başvuru yapan vatandaşlar doğrudan konut seçimi yapabilecek

Kura bekleme süreci olmayacak

Satışlar doğrudan banka ve TOKİ iş birliğiyle yürütülecek

Süreç daha hızlı ve şeffaf ilerleyecek

Bu model özellikle konut sahibi olmayı uzun süredir bekleyen vatandaşlar için önemli bir kolaylık olarak değerlendiriliyor.