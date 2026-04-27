TOKİ kuraları hatalı mı, 7 haneli numaralara kura çıkmıyor mu, İstanbul TOKİ kuraları iptal edilir mi?

TOKİ İstanbul 100 bin konut projesi kura çekimlerinde 7 haneli numaralara kura çıkmadığı yönünde iddialar gündem oldu. İddialar "TOKİ kuraları iptal mi edilecek?" beklentisini artırsa da idarenin kura listelerini noter huzurunda ve dijital kayıtlarla eşleştirerek kesinleştirdiği biliniyor. Peki, TOKİ kuraları hatalı mı, 7 haneli numaralara kura çıkmıyor mu, TOKİ kuraları iptal edilir mi?

MURAT KURUM KURALARIN TAMAMLANDIĞINI AÇIKLADI

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İstanbul’da 100 bin konutun kura çekim işlemleri sona erdi. Böylece 81 ilde 500 bin sosyal konut için kura süreci tamamlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Ekim 2025’te açıkladığı “Ev Sahibi Türkiye” sloganlı Yüzyılın Konut Projesi ile Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi için harekete geçildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje için başvurular 10 Kasım 2025’te başladı.

1 milyon 72 bin 660’ı İstanbul’dan olmak üzere Türkiye genelinde toplam 5 milyon 242 bin kişinin başvurusu geçerli başvuru olarak kabul edildi.

İstanbul’da kura sonucu belirlenen hak sahiplerinin listesi noter onayının ardından TOKİ'nin resmi web sitesi “https://talep.toki.gov.tr/500binkonut/istanbul” adresinde yayınlanacak. Vatandaşlar kura sonuçlarını e-Devlet üzerinden TOKİ/ Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama sekmesinden de öğrenebilecek.

TOKİ KURALARI HATALI MI?

Bazı başvuru sahipleri sosyal medyada 7 haneli numaralara kura çıkmadığı yönünde iddialarda bulundu. Benzer iddialar farklı kullanıcılar tarafından da ileri sürülünce “TOKİ kuraları hatalı mı, 7 haneli numaralara kura çıkmıyor mu” gibi sorular gündem oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

“7 haneli rakamsa çıkmaz. Ben hiç görmedim. Hep 5 ve 6 haneli. Bir hata var ama bilmiyorum.”

“Başvuru numarası 7 haneli olan kimseye çıkmıyor sistem direk geçiyor 7 haneyi”

“En solda, 72660 kişinin kura sıra numarası 7 haneli ve bu numaralardan hiç çıkmadı.”

"7 rakamlı kimseye çıkmıyor kurada hep 6 basamaklı kişilere çıktı bu nasıl oluyor?"

"Çekildi ama 7 rakamlı sayı hiç gelmedi, videoyu izleyebilirsiniz. Sadece 6 rakamlı sayılara çıkıyor. 1 tane bile 7 rakamlı sayıya çıkmadı."

"Merhabalar, hep 5 ve 6 haneli numaralar çıkıyor canlı çekilişte. 7 haneli numaraları hiç görmedim. Bir hata mı var acaba?"

"Yaklaşık 1 saat 20 dakikadır izliyorum diğer kategorisindeyim hep 6 rakamlı başvurular çıkıyor. 1 tane bile 7 rakamlı yani 1 le başlayan sonuç göremedim."

"7 rakamlı bir de 500000 altı sözleşme numaralarına hiç çıkmıyor, diğer kategoride çok ilginç"

"Kurada 7 haneli hiçbir numara çıkmadı, burada bir yanlışlık var, burada bir mağduriyet varsa nasıl giderilecek?"

"7 rakamlı kura sıra numaraları asla çekilmedi, 0 değişmedi. Diğer kategorisi 2 ayrı şekilde mağdur edilmiştir."

"Benim kura sıra numaram 7 rakamlı ve asla 0 değişmedi 1 olmadı."

"7 rakamlı kura çekiliş numarası yok ki"

"Benim başvuru numarası da kura sıra numarası da 7 rakamlı farklı farklı. Yani asla kuraya dahil edilmedim 6 ve aşağısı çekildi kabul edilemez."

"7 rakamlı numaralara hiç isabet etmedi"

"Kura sıra numarası 7 rakamlı olan kişilerden biriyim. 1 tane 7 rakamlı kura kazananı görmedim canlı yayında. Bunun sebebni bilen var mı acaba."

"7 rakamlı olan hiçbir numara kurada çıkmıyor. Bu istatistiksel bir imkansızlık ve açık bir sistem arızasıdır."

"Hep 6 rakamlılar çıktı 7 rakamlı 1 tane çıkmadı"

"TOKİ İstanbul kuraları hatalıdır. Sistemsel bir hata mevcuttur. 7 rakamlı sayı hiç bir suretle gelmemektir"

"TOKİ diğer kategoriye haksızlık edilmiştir kura çekimleri derhal iptal edilmeli diğer kategorisinde sadece diğer insanların hak kazanabileceği kura olmalıdır. "

"1.000.000'dan büyük olan 72 bin kişi algoritma hatasıyla kuraya hiç sokulmadı! Resmi listede 7 haneli tek bir kazanan bile yok!"