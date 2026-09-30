TOKİ kiralık sosyal konut kurası ne zaman? Ekimin kaçında İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurası çekilecek?

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Toki'nin İstanbul'da hayata geçirdiği Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreci tamamlanırken, gözler kura tarihine çevrildi. 1.071 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura çekiminin ekim ayında yapılacağı açıklandı. Peki, Toki kiralık sosyal konut kurası ne zaman? Ekimin kaçında İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurası çekilecek? Detaylar...

TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KURASI NE ZAMAN?

İstanbul'da uygulanacak Kiralık Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreci tamamlandı. Proje kapsamında ilk aşamada 1.071 konut için başvurular alınırken, başvuruların ardından inceleme süreci başlayacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, koşulları sağlayan vatandaşlar arasından 1.071 konutun sahiplerinin Ekim 2026'da kurayla belirleneceğini açıkladı.

TOKİ'nin resmi bilgilendirmesinde de kura çekiminin Ekim 2026'da yapılacağı belirtiliyor. Ancak mevcut resmi duyurularda kura için ekim ayının belirli bir günü açıklanmış değil.

EKİMİN KAÇINDA İSTANBUL TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT KURASI ÇEKİLECEK?

İstanbul TOKİ kiralık sosyal konut kurasının Ekim 2026 içerisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor. TOKİ'nin proje için hazırladığı resmi bilgilendirme sayfasında kura çekilişi tarihi yalnızca Ekim 2026 olarak belirtiliyor. Bu nedenle mevcut resmi bilgiler kapsamında ekim ayının hangi gününde kura çekileceğine ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor.

Bakan Murat Kurum da yaptığı açıklamada, başvuruların toplandığını ve inceleme sürecinin başlayacağını belirterek, koşulları sağlayan vatandaşlar arasından 1.071 konutun sahiplerinin ekim ayında kura ile belirleneceğini ifade etti.

Proje kapsamında ilk etapta İstanbul'da 1.071 konutun tahsis edilmesi planlanıyor. TOKİ'nin resmi açıklamasına göre kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu konutların ekim ayı içerisinde teslim edilmesi öngörülüyor.

İSTANBUL TOKİ KİRALIK SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILDI?

Kiralık Sosyal Konut Projesi için başvurular 14-25 Eylül 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Başvurular TOKİ'nin "Konut / İşyeri Başvuru" hizmeti üzerinden gerçekleştirildi ve başvuru ücreti alınmadı.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, şartları sağlayan vatandaşların belirlenmesine yönelik inceleme aşamasına geçilecek. Resmi proje sayfasında kura çekiminin Ekim 2026'da yapılacağı bilgisi yer alıyor.

İLK AŞAMADA KAÇ KİŞİ KONUT SAHİBİ OLACAK?

Kiralık Sosyal Konut Projesi kapsamında ilk aşamada 1.071 konut için tahsis yapılacak. TOKİ'nin resmi bilgilendirmesinde İstanbul genelinde 4 grup halinde kura ile tahsis gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Projenin toplamında ise İstanbul'da 15 bin kiralık konutun vatandaşların kullanımına sunulması planlanıyor. İlk etapta 1.071 konut için kura süreci yürütülecek.

KİRALIK SOSYAL KONUTTAN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

İstanbul'daki kiralık sosyal konut uygulamasından yararlanabilmek için belirlenen şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak ve evli olmak bulunuyor. Ayrıca hane halkı aylık net gelirinin 100 bin lirayı aşmaması ve başvuru tarihi itibarıyla İstanbul'da en az bir yıldır kesintisiz ikamet edilmesi gerekiyor.

Başvuru sahibinin kendisi veya eşi adına Türkiye sınırları içerisinde tapuda kayıtlı bağımsız bir konut bulunmaması da şartlar arasında yer alıyor.

Bu şartları sağlayan vatandaşların başvuruları inceleme sürecinin ardından değerlendirmeye alınacak ve ilk etapta 1.071 konut için hak sahipleri kura yöntemiyle belirlenecek.

KİRALIK SOSYAL KONUTLAR HANGİ İLÇELERDE BULUNUYOR?

İstanbul'daki proje kapsamında kiralık sosyal konutlar Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de yer alacak.

TOKİ'nin proje bilgilendirmesine göre ilk etapta 1.071 konutun ilçelere göre dağılımı 4 grup şeklinde belirlendi. Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören'de toplam 360; Maltepe, Tuzla ve Kartal'da 330; Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291; Arnavutköy'de ise 90 konut bulunuyor.

KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kura çekiminin Ekim 2026 içerisinde yapılacağı resmi olarak belirtilmiş durumda. Ancak kura gününe ilişkin daha ayrıntılı tarih bilgisi mevcut resmi bilgilendirmede yer almıyor. Bu nedenle hak sahiplerinin belirlenmesine ilişkin sonuçların kura işleminin gerçekleştirilmesinin ardından açıklanması bekleniyor.

TOKİ, proje ile ilgili başvuru, kura ve tahsis işlemlerinin ilgili mevzuat, e-Devlet ve resmi TOKİ duyuruları çerçevesinde yürütüleceğini belirtiyor.