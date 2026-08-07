TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI: TOKİ Hatay konut belirleme kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? TOKİ Hatay kura sonuçları isim listesi

Toki'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay'da hayata geçirilen konutlar için beklenen kura süreci bugün gerçekleştiriliyor. Dörtyol, Erzin, Kumlu, Hassa, Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerini kapsayan konut belirleme kurası, hak sahiplerinin yoğun ilgisiyle takip ediliyor. Kura tamamlandıktan sonra hak sahipleri, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını ve isim listesinin ne zaman erişime açılacağını araştırmaya başladı. İşte Hatay TOKİ kura sürecine ilişkin resmi bilgiler...

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI

Hatay'da TOKİ tarafından inşa edilen sosyal konutlar için konut belirleme kurası, 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 13.30'da Mustafa Kemal Üniversitesi Kongre Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Kura çekilişi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

Kura kapsamında Dörtyol, Erzin, Kumlu, Hassa, Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerinde yer alan projelerde hak sahibi olan vatandaşların konutları belirleniyor. Süreç, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen resmi takvim doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Konut belirleme kurasının tamamlanmasının ardından hak sahipleri için bir sonraki aşama olan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi süreci başlayacak. Açıklanan takvime göre sözleşmeler, 17 Ağustos 2026 - 27 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde imzalanabilecek.

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ HATAY KONUT BELİRLEME KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hatay TOKİ konut belirleme kura çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Kura işleminin tamamlanmasının ardından sonuçlar, TOKİ'nin yapacağı resmi açıklamayla duyurulacak.

Şu an için konut belirleme kurasına ilişkin isim listesi ve sonuçlar hakkında TOKİ tarafından resmi bir duyuru yayımlanmış değil. Kura tamamlandıktan sonra hak sahipleri, sonuçları TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden takip edebilecek.

Vatandaşların, sonuçlara ilişkin yalnızca TOKİ'nin resmi duyurularını esas alması ve doğrulanmamış paylaşımlara itibar etmemesi önem taşıyor.

TOKİ HATAY KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

Hatay TOKİ konut belirleme kura çekilişinin ardından hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların isim listesi, TOKİ tarafından yayımlanacak resmi sonuçlarla birlikte erişime açılacak.

Dörtyol, Erzin, Kumlu, Hassa, Arsuz, Belen ve İskenderun ilçelerindeki projelere ilişkin kura sonuçları ile hak sahiplerinin isimleri, TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden ilan edilecek. İsim listesi yayımlandığında hak sahipleri, kendi bilgilerini resmi duyurular üzerinden kontrol edebilecek.

Kura sürecinin tamamlanmasının ardından açıklanacak resmi sonuçlar doğrultusunda, hak sahipleri 17 Ağustos 2026 - 27 Kasım 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi işlemlerini gerçekleştirebilecek. Bu süreç, TOKİ tarafından ilan edilen resmi takvim çerçevesinde yürütülecek.