TOKİ Bursa KURA SONUÇLARI açıklandı mı? Bursa TOKİ kura sonucu isim listesi nereden bakılır?

Bursa'da binlerce ailenin beklediği TOKİ kura çekimi için geri sayım sona erdi. 17 bin 225 konutun hak sahipleri 21 Şubat 2026 Cumartesi günü yapılacak çekilişle netleşecek.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI

Bursa'daki kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Kongre Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen organizasyonda hak sahipleri noter huzurunda belirlenecek. Çekiliş, eş zamanlı olarak TOKİ'nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.

Kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan kısa süre sonra erişime açılacak. Hak sahipleri asil ve yedek listeler halinde ilan edilecek ve vatandaşlar sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ile sorgulayabilecek. Sonuçlar hem e-Devlet sistemi üzerinden kişiye özel olarak görüntülenebilecek hem de TOKİ'nin resmi internet sitesinde ilan edilen listeler aracılığıyla takip edilebilecek.

TOKİ KURA SONUCU BURSA

"500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında Bursa genelinde toplam 17 bin 225 konut için kura çekimi yapılacak. İl genelindeki dağılıma göre Merkez ilçelerde (Nilüfer, Gürsu, Kestel, Karacabey) 7 bin 550 konut, İnegöl'de 4 bin, Gemlik'te 3 bin, Mustafakemalpaşa'da 750, Mudanya'da 300, İznik'te 250, Orhaneli'de 175, Yenişehir'de 500 ve Orhangazi'de 400 konut inşa edilecek. Büyükorhan, Harmancık ve Keles'te ise 100'er konut olmak üzere toplam 300 konut yer alacak.

Kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar iki resmi kanalı kullanabilecek. e-Devlet üzerinden yapılacak sorgulamada "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" ya da "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" hizmeti seçilerek başvuru yapılan proje bilgileri ve sonuç durumu görülebilecek. TOKİ'nin resmi internet sitesinde ise kura sonuçları bölümünden il bazlı listelere ulaşılabilecek ve T.C. kimlik numarası ile filtreleme yapılabilecek.

TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bursa'daki kura çekimi 21 Şubat 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak. Sonuçların, çekiliş tamamlandıktan sonra aynı gün ya da birkaç saat içinde erişime açılması bekleniyor. Açıklanan sonuçlar asil ve yedek listeler halinde yayımlanacak.

Vatandaşlar sonuçlarını en hızlı şekilde e-Devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek. Ayrıca TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan "Kura Sonuçları" bölümünden de il bazlı listelere ulaşılabilecek. Kura henüz tamamlanmadıysa sistemde sonuç bilgisi yer almayacak, açıklanan iller için sorgulama ekranı aktif olacak.