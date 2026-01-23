TOKİ Ankara kura sonuçları nereden öğrenilecek? 2026 Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri il il devam ediyor. Ankara'da başvuru yapan binlerce kişi, sürece ilişkin resmi açıklamaları bekliyor.

TOKİ KURA SONUÇLARI ANKARA

Ankara'da TOKİ kapsamında toplam 31 bin 73 konut inşa edilmesi planlanıyor. Konutlar Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Akyurt'un da aralarında bulunduğu 21 ilçede yapılacak. Proje, başkent genelinde geniş bir yerleşim alanını kapsıyor ve farklı büyüklükte konut seçenekleri sunuyor.

Kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar T.C. kimlik numaralarıyla "Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama" ya da "Konut Projeleri Kura Sonuç ve Proje Durum Sorgulama" hizmetleri aracılığıyla hak sahipliği bilgilerine ulaşabilecek. Sonuçlar, kura işlemi biter bitmez sistemde görüntülenebilecek.

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara için kura sonuçlarının, çekilişin yapılmasının ardından aynı gün içinde e-Devlet sistemine yüklenmesi bekleniyor. Başvuru sonuçlarının ise şubat ayının ilk haftasında duyurulacağı öngörülüyor. Resmi açıklama yapılır yapılmaz bilgiler e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Vatandaşlar, www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "TOKİ kura" veya "TOKİ" yazarak ilgili hizmet ekranına ulaşabiliyor. Bu ekran üzerinden hem kura sonucu hem de başvuru yapılan projeye ait detaylar görüntülenebiliyor.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2026?

Ankara'da TOKİ kapsamında yapılacak kura çekimi için resmi tarih açıklanmadı. Resmi olmayan bilgilere göre 31 bin 73 konut için kura çekiminin 5 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor. Tarih kesinleştiğinde Toplu Konut İdaresi tarafından kamuoyuna duyuru yapılacak.

Kura sürecinin ardından hak sahibi olan vatandaşlar, konut tiplerine göre belirlenen ödeme planlarıyla süreci sürdürecek. Anadolu'daki projelerde 1+1 ve 2+1 konut seçenekleri bulunurken, taksit tutarları konutun metrekare büyüklüğüne göre değişiklik gösteriyor.