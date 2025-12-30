Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında, dar gelirli vatandaşların uygun koşullarda ev sahibi olmalarını sağlayacak TOKİ sosyal konutları için kura takvimi açıklandı. Proje, 81 ilde toplam 500 bin konut inşa etmeyi ve en az 2 milyon kişiyi güvenli, modern konutlarla buluşturmayı hedefliyor. Peki, TOKİ 500 bin konut kura takvimi: 30 Aralık TOKİ sosyal konut projesi Şırnak ve Hakkari kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Detaylar haberimizde...

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ ŞIRNAK KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şırnak'ta TOKİ sosyal konut projesi kapsamında kura çekimi 30 Aralık tarihinde yapılacak. Kura ile hak sahipleri belirlenecek ve asil ile yedek listeler noter huzurunda açıklanacak.

Vatandaşlar, kura sonuçlarını TOKİ'nin resmi web sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ile giriş yapan adaylar, hak sahipliği durumlarını bu platformlardan öğrenebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ HAKKARİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Hakkari'de TOKİ sosyal konut projesi kura çekimi 30 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek ve projeye dahil olacak kişiler netleşecek.

Kura çekimlerinin ardından hak sahipleri, sonuçları iki ana platformdan takip edebilecek:

TOKİ Resmi Web Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ DİĞER İLLERDEKİ KURA TAKVİMİ

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında diğer illerdeki kura çekimleri ise şu şekilde planlandı:

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

Bu tarihler doğrultusunda hak sahipleri, noter huzurunda yapılan kura ile asil ve yedek listelere dahil olacak.

TOKİ HANGİ İLE NE KADAR KONUT YAPACAK?

Projeyle birlikte vatandaşlar uygun fiyatlarla konut sahibi olurken, konut ve kira fiyatlarının dengelenmesi hedefleniyor. 1,5 trilyonluk proje, inşaat sektörünün yanı sıra toplam 300 sektörde ekonomik hareketliliği artıracak.

Proje kapsamında bazı illerde inşa edilecek konut sayıları ise şöyle:

Hatay: 13.289

Kahramanmaraş: 8.195

Malatya: 9.609

Adıyaman: 6.620

Gaziantep: 13.890

Şanlıurfa: 13.690

Diyarbakır: 12.165

Adana: 12.400

Elazığ: 3.825

Osmaniye: 2.990

Kilis: 1.170

Ayrıca İstanbul'da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması hayata geçirilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak asil veya yedek listede yer alıp almadığınızı kontrol edebilirsiniz.