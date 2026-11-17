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Thierry Karadeniz, Almanya'nın Bonn kentinde doğdu. Türkiye ve Almanya vatandaşlığı olan 18 yaşındaki futbolcu, milli takımlarda Türkiye'yi seçti.

Trabzonspor'un genç oyuncusu, 17 Kasım 2026'da U19 Milli Takımı'nın Lihtenştayn'ı 11-2 yendiği maçta 5 gol attı. Skor yetmedi. Türkiye üç maçta 6 puan topladı, grubu Estonya'nın arkasında ikinci bitirdi ve Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını kaybetti.

THIERRY KARADENİZ NERELİ?

Thierry Karadeniz Bonn doğumlu. Tam adı Thierry Darnel Karadeniz olan oyuncu Almanya'da büyüdü, futbola da orada başladı. Çift vatandaşlığı olduğu için Türkiye'nin milli takımlarında oynayabiliyor; U18 ve U19 seviyesinde ay yıldızlı formayı giydi.

THIERRY KARADENİZ KİMDİR?

Thierry Karadeniz hücum hattında oynayan bir futbolcu. Çoğunlukla sol kanatta görev alıyor, gerektiğinde sağ kanatta ve forvette de oynuyor. Boyu 1,79.

Altyapı yıllarını 1. FC Köln'de geçirdi. Köln'ün U17 takımında bir sezonda 5 gol attı, sonra U19 takımına yükseldi.

Trabzonspor, 1 Temmuz 2026'da Karadeniz'i serbest statüde kadrosuna kattı. Kulübün açıkladığı 5 yıllık sözleşmeye göre oyuncu her sezon 80 bin euro garanti ücret alacak; 80 bin euro da imza parası ödendi.

THIERRY KARADENİZ KAÇ YAŞINDA?

Thierry Karadeniz 18 yaşında. 22 Haziran 2008'de doğdu, Trabzonspor'la sözleşme imzaladığında 18 yaşını yeni doldurmuştu.

THIERRY KARADENİZ NEREDE OYNUYOR?

Thierry Karadeniz bu sezon Sebat Gençlikspor'da oynuyor. Trabzonspor, Ağustos 2026'da genç oyuncuyu Nesine 2. Lig ekibine sezon sonuna kadar kiraladı. Kiralık dönem bitince Trabzonspor'a dönecek; sözleşmesi bu kulüple devam ediyor.

THIERRY KARADENİZ LİHTENŞTAYN'A KAÇ GOL ATTI?

Thierry Karadeniz Lihtenştayn'a 5 gol attı. Gollerin hepsi ikinci yarıda geldi: 49, 53, 63, 68 ve 86. dakikalarda.

Maç, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası B Ligi 2. turunda Türkiye'nin son grup maçıydı. İlk yarıda Hasan Yakub İlçin bir, Memaj iki gol atmıştı. Türkiye bu turda Slovakya ve Estonya ile de karşılaştı.