Teravih namazı ne zaman, saat kaçta kılınır?

Ramazan ayının manevi atmosferinde milyonlarca kişi tarafından kılınan teravih namazı nasıl kılınır sorusu gündemdeki yerini aldı. Cemaatle veya bireysel olarak kılınabilen teravih namazının kılınışı, rekât sayısı ve niyeti merak ediliyor. Teravih namazı kılınışı nasıldır, kaç rekât kılınır ve hangi vakitte eda edilir? Tüm detaylar haberimizde…

TERAVİH NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Teravih namazına başlamadan önce niyet etmek gerekir. Niyet kalben yapılmakla birlikte dil ile ifade edilmesi de yaygındır. Cemaatle ya da bireysel kılınışa göre niyet cümlesi değişiklik gösterir.

Cemaatle, imama uyarak kılınacaksa:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" denilir.

Tek başına (ferdi) kılınacaksa:

"Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya" şeklinde niyet edilir.

TERAVİH NAMAZI 1. REKAT KILINIŞI

1. Eller kulak hizasına kaldırılarak "Allahu Ekber" denilir ve namaza başlanır.

2. Gizlice Sübhaneke duası okunur.

3. Eûzü Besmele çekilir.

4. Fatiha Suresi okunur.

5. Ardından zamm-ı sure veya onun yerine geçecek ayetler okunur.

6. Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir, üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denilir.

7. "Semiallahu limen hamideh" denilerek doğrulunur, ardından "Rabbena lekel hamd" okunur.

8. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir, üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Âlâ" denilir.

9. İki secdenin ardından Allahu Ekber denilerek ikinci rekata kalkılır.

TERAVİH NAMAZI 2. REKAT KILINIŞI

10. Ayağa kalkınca Besmele ve Fatiha Suresi okunur.

11. Zamm-ı sure veya yeterli miktarda ayetler okunur.

12. Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Sübhane Rabbiye'l-Azim denilir.

13. Semiallahu limen hamideh diyerek doğrulunur, Rabbena lekel hamd okunur.

14. Secdeler yapılır ve her secdede üçer defa Sübhane Rabbiye'l-Âlâ denilir.

15. Oturulduğunda Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur.

16. Esselamü aleyküm ve rahmetullah diyerek önce sağa sonra sola selam verilir.

Eğer teravih namazı dört rekât kılınacaksa, ikinci rekât sonunda sadece Ettehiyyatü okunur ve üçüncü rekâta kalkılır.

TERAVİH NAMAZI 3. VE 4. REKAT KILINIŞI

Üçüncü ve dördüncü rekâtlar, ilk iki rekât ile aynı şekilde kılınır. Son oturuşta Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunur. Ardından sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

CEMAATLE TERAVİH NAMAZI KILINIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Teravih namazı cemaatle kılınıyorsa Fatiha ve zamm-ı sureleri imam sesli olarak okur, cemaat ise sessizce dinler. Cemaatin ayrıca bu sureleri okumasına gerek yoktur.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Teravih namazı, İslam tarihinin ilk dönemlerinden itibaren cemaatle 20 rekât olarak kılınmıştır. Bu uygulama günümüze kadar devam etmiş ve birçok İslam ülkesinde gelenek hâlini almıştır.

Günümüzde de özellikle camilerde teravih namazı çoğunlukla 20 rekât olarak eda edilmektedir. Ancak çeşitli sebeplerle evde kılınacaksa 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekât olarak kılınması da mümkündür. Bu şekilde kılınması hâlinde de teravih namazının sünneti yerine getirilmiş olur.