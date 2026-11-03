Tenerife nerenin, hangi ülkenin takımı? Tenerife hangi ligde oynuyor?

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Tenerife, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın köklü futbol kulüplerinden biri. Bir dönem İspanya'nın en üst ligi La Liga'da da forma giyen kulüp, Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla da hafızalarda yer etti. İşte Tenerife kulübüne dair merak edilenler.

TENERİFE NERENİN TAKIMI?

Tenerife, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'nın en büyük adası olan Tenerife Adası'nın takımı. Kulübün tam adı Club Deportivo Tenerife. Kulüp, adanın başkenti Santa Cruz de Tenerife kentinde bulunuyor.

TENERİFE HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Tenerife, İspanya'nın takımı. Kulübün bulunduğu Kanarya Adaları, Atlas Okyanusu'nda, Afrika kıtasının kuzeybatı kıyılarının açığında yer alıyor. Coğrafi olarak Afrika'ya yakın olmasına rağmen Kanarya Adaları, İspanya'nın özerk topluluklarından biri.

TENERİFE HANGİ LİGDE OYNUYOR?

Tenerife, İspanya ikinci ligi LaLiga Hypermotion'da mücadele ediyor. Kulüp, geçmişte uzun yıllar İspanya'nın en üst ligi La Liga'da da forma giydi.

TENERİFE'NİN STADI NERESİ?

Tenerife, iç saha maçlarını Santa Cruz de Tenerife'deki Estadio Heliodoro Rodríguez López'te oynuyor. Jesús de Miguel'in yaralandığı Andorra maçı da bu stadyumda oynandı.

TENERİFE'NİN AVRUPA BAŞARISI

Tenerife, 1990'lı yıllarda La Liga'da gösterdiği performansla dikkat çekti ve Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı kazandı. Kulüp, 1996-97 sezonunda UEFA Kupası'nda yarı finale yükselerek tarihinin en büyük Avrupa başarısına imza attı.

JESÚS DE MIGUEL'E NE OLDU?

Tenerife'nin 30 yaşındaki forveti Jesús de Miguel, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü oynanan Andorra maçının uzatma dakikalarında rakip kaleci Jesús Owono ile çarpıştı. Baş ve göğüs bölgesinden yaralanan De Miguel, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İspanyol basınına göre oyuncu, ambulansta kalp krizi geçirdi ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata döndürüldü. Tenerife'nin açıklamasına göre De Miguel, Nuestra Señora de Candelaria Üniversite Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor ve durumu ciddiyetine rağmen stabil. Olayın ardından hakem, Owono'ya kırmızı kart gösterdi ve 2-2 devam eden maçı tatil etti.