Temmuz Karikutal kimdir? Temmuz Karikutal kaç yaşında, nereli?

2007-2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde canlandırdığı Yadigar Kutlu karakteriyle tanınan Temmuz Karikutal, yıllar sonra Bodrum'da görüntülenmesiyle yeniden gündeme geldi. Uzun süredir televizyon ekranlarından uzak olan Karikutal, oyunculuğu bıraktıktan sonra sektör içinde farklı bir alanda çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Peki, Temmuz Karikutal kimdir?, Temmuz Karikutal kaç yaşında, Temmuz Karikutal nereli? İşte oyuncunun hayatı ve kariyerine ilişkin öne çıkan bilgiler…

TEMMUZ KARİKUTAL KİMDİR?

Temmuz Karikutal, 1986 yılında Aydın'da doğdu. Oyunculuk kariyerine televizyon projeleriyle adım atan Karikutal, özellikle Arka Sıradakiler dizisinde hayat verdiği Yadigar Kutlu karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Oyunculuk eğitimini geliştirmek amacıyla İsviçre'de 1 yıl sahne ve oyunculuk eğitimi alan Karikutal, kariyeri boyunca farklı televizyon dizilerinde rol aldı.

Yer aldığı yapımlar şunlardır:

Yağmur Zamanı – Okan

Binbir Gece – Selo

Öğretmen Kemal – Yadigâr

Arka Sıradakiler – Yadigâr

2007-2012 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisindeki performansıyla hafızalarda yer edinen Karikutal, uzun yıllar sonra Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde arkadaşlarıyla yemek yerken görüntülendi. Kendisini tanıyan hayranlarıyla sohbet eden oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Karikutal, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen kendisini tanıyıp yanına gelen hayranlarına teşekkür ederek, bu ilginin kendisi için büyük değer taşıdığını ifade etti.

TEMMUZ KARİKUTAL KAÇ YAŞINDA?

Temmuz Karikutal, 1986 doğumludur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 40 yaşındadır.

Oyuncu, Bodrum'da yaptığı açıklamada, dizinin yayınlanmasının üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen izleyicilerin kendisini unutmadığını belirtti. Karikutal, o dönemde diziyi izleyen gençlerin bugün 25 ila 40 yaş aralığında olduğunu ifade ederek, yıllar geçmesine rağmen tanınmaya devam etmenin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

TEMMUZ KARİKUTAL NERELİ?

Temmuz Karikutal, Aydın doğumludur.

Oyunculuk kariyerinin ardından geçirdiği trafik kazası sonrasında oyunculuğu bırakan Karikutal, sektörün içinde kalmaya devam etti. Günümüzde oyuncu menajerliği ve sosyal medya ajanslığı yaptığını belirten Karikutal, çevresinin büyük bölümünün hâlâ oyunculardan oluştuğunu ve yaptığı işten gurur duyduğunu dile getirdi.