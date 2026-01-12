Tekirdağ okullar tatil mi, 13 Ocak Salı Tekirdağ'da okul yok mu (TEKİRDAĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Tekirdağ'da okul yok mu, 13 Ocak Salı günü dersler iptal mi edildi? Meteorolojinin Trakya için yaptığı kar uyarısı binlerce öğrenciyi tatil beklentisine soktu. Tekirdağ Valiliği tarafından yapılacak olası bir tatil açıklaması sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. 12 Ocak Tekirdağ okul tatili haberlerine ilişkin valilikten gelen en güncel duyurular ve meteorolojik uyarıların tüm detayları içeriğimizde yer alıyor.

TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

Tekirdağ'da hava durumu hafta başından itibaren parçalı bulutlu bir seyir izliyor. Meteorolojik tahminlere göre kent genelinde yağış beklenmezken, gece ve sabah saatlerinde soğuk hava etkisini hissettirecek. Gün içerisinde ise sıcaklıkların artmasıyla birlikte daha ılıman bir hava görülecek.

SAAT SAAT TEKİRDAĞ HAVA DURUMU

Pazartesi akşamı (21.00 – 24.00) saatleri arasında Tekirdağ'da parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı -2 derece, hissedilen sıcaklık ise -6 derece olacak. Nem oranı yüzde 71 seviyesinde seyrederken, rüzgarın zaman zaman 28 km/saat hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Salı günü gece saatlerinde parçalı bulutlu hava devam edecek.

00.00 – 03.00 saatleri arasında sıcaklık -2 derece,

03.00 – 06.00 saatleri arasında ise -3 derece olacak.

Bu saatlerde hissedilen sıcaklık -8 dereceye kadar düşecek.

Sabah saatlerinden itibaren sıcaklıklarda yükseliş bekleniyor.

06.00 – 09.00 aralığında sıcaklık -2 derece,

09.00 – 12.00 saatleri arasında ise 1 derece olarak ölçülecek.

Öğle saatlerinde Tekirdağ'da hava daha ılıman hale gelecek.

12.00 – 15.00 arasında sıcaklık 5 dereceye kadar çıkacak.

15.00 – 18.00 ve 18.00 – 21.00 saatlerinde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 2 derece civarında olacak.

Gece saatlerine doğru sıcaklık artmaya devam edecek.

21.00 – 24.00 saatleri arasında hava parçalı bulutlu, sıcaklık 3 derece seviyelerinde seyredecek.

TEKİRDAĞ'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre Tekirdağ'da önümüzdeki günlerde parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek, yağış beklenmiyor.

13 Ocak Salı

Parçalı bulutlu hava hakim olacak.

En düşük sıcaklık -3 derece,

En yüksek sıcaklık 5 derece.

14 Ocak Çarşamba

Hava parçalı bulutlu.

Gece sıcaklığı 2 derece,

Gün içinde sıcaklık 11 dereceye kadar yükselecek.

15 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu hava devam edecek.

En düşük sıcaklık 4 derece,

En yüksek sıcaklık 13 derece.

16 Ocak Cuma

Tekirdağ'da parçalı bulutlu hava etkisini sürdürecek.

Sıcaklıklar 4 ile 12 derece arasında değişecek.

17 Ocak Cumartesi

Parçalı bulutlu hava bekleniyor.

En düşük sıcaklık 5 derece,

En yüksek sıcaklık 9 derece olacak.

UZMANLARDAN UYARI

Uzmanlar, özellikle gece ve sabah saatlerinde hissedilen sıcaklığın sıfırın altına düşmesi nedeniyle buzlanma riskine karşı sürücüleri uyardı. Sabah erken saatlerde yola çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

TEKİRDAĞ OKULLAR TATİL Mİ?

13 Ocak Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.