Haberler

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Tekirdağ'da okul yok mu (TEKİRDAĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Tekirdağ'da okul yok mu (TEKİRDAĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'da kar yağışı sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı ve şehir genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Veliler ve öğrenciler, "13 Ocak Salı Tekirdağ'da okul yok mu?" sorusuna yanıt arıyor. İl merkezi, Çorlu, Çerkezköy, Malkara ve Saray ilçelerinde kar nedeniyle eğitime geçici ara verildiği bilgileri gündemde. Peki, Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Tekirdağ'da okul yok mu? Detaylar...

Tekirdağ'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırarak şehir genelini beyaza bürüdü. Öğrenciler ve veliler ise " Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu merak ediyor. Peki, Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Tekirdağ'da okul yok mu? Detaylar...

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, öğrenciler ve veliler "Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Tekirdağ'da okul yok mu (TEKİRDAĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

13 OCAK SALI TEKİRDAĞ'DA OKUL YOK MU?

Tekirdağ genelinde kar yağışı nedeniyle özellikle sabah saatlerinde şehir beyaza büründü. İl merkezi, Malkara, Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde kar kalınlığı yer yer artarken, öğrenciler için olası tatil kararları gündeme geldi.

Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; il genelinde tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade ediliyor. Ancak henüz resmi açıklama Valilik tarafından paylaşılmadı. Bu nedenle vatandaşların resmi duyuruyu takip etmesi öneriliyor.

TEKİRDAĞ'DA 13 OCAK HAVA DURUMU

Tekirdağ'da sabah saatlerinde sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü. Meteoroloji, şehir genelinde kar yağışının gün boyu etkisini sürdürebileceğini ve özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden olabileceğini bildirdi.

Kar yağışı nedeniyle motokurye, skuter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklandı. Yetkililer, vatandaşları trafikte ve dışarıda gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat

İstanbul'da kar alarmı! İşte yağışın etkisini artıracağı saat
Kasım Garipoğlu'nun şoförü itirafçı oluyor: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var

İtirafçı olmak için başvuru yaptı: Elimde 25 kişilik ünlü listesi var
Kuyumcuya girip 6 kilo altın çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade

Kuyumcuya girip 6 kilo altın çalan hırsızdan şaşkına çeviren ifade
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi

Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da

538 kişinin öldüğü İran cephesinden yeni açıklama
İran'da infial yaratan görüntü: Ölü sayısı açıklanandan kat kat fazla olabilir

Komşuda infial yaratan görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor