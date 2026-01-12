Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Tekirdağ'da okul yok mu (TEKİRDAĞ VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Tekirdağ'da kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırarak şehir genelini beyaza bürüdü. Öğrenciler ve veliler ise " Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?" sorusunu merak ediyor. Peki, Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi? 13 Ocak Salı Tekirdağ'da okul yok mu? Detaylar...

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı. İl merkezi ve ilçelerde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, öğrenciler ve veliler "Tekirdağ'da yarın okullar tatil mi?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

13 OCAK SALI TEKİRDAĞ'DA OKUL YOK MU?

Tekirdağ genelinde kar yağışı nedeniyle özellikle sabah saatlerinde şehir beyaza büründü. İl merkezi, Malkara, Çorlu, Çerkezköy ve Saray ilçelerinde kar kalınlığı yer yer artarken, öğrenciler için olası tatil kararları gündeme geldi.

Valilik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; il genelinde tüm okullarda eğitime ara verildiği ifade ediliyor. Ancak henüz resmi açıklama Valilik tarafından paylaşılmadı. Bu nedenle vatandaşların resmi duyuruyu takip etmesi öneriliyor.

TEKİRDAĞ'DA 13 OCAK HAVA DURUMU

Tekirdağ'da sabah saatlerinde sıcaklık eksi 2 dereceye kadar düştü. Meteoroloji, şehir genelinde kar yağışının gün boyu etkisini sürdürebileceğini ve özellikle yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden olabileceğini bildirdi.

Kar yağışı nedeniyle motokurye, skuter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı da yasaklandı. Yetkililer, vatandaşları trafikte ve dışarıda gerekli önlemleri almaları konusunda uyardı.