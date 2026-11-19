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"Ama başladı." TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, 18 Kasım 2026 akşamı Genel Kurul'u yönetirken söz isteyen YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'a bu iki kelimeyle karşılık verdi. Gündemin kanun teklifleri bölümüne geçilmişti ve Bingöl, Kızılay Kanun Teklifi'nin görüşmesi başladığı için söz vermedi.

Tartışma uzayınca Başarır, partisinin milletvekillerine salonu terk etmelerini söyledi. YENİ Parti sıraları boşaldı. Ardından yapılan yoklamada toplantı yeter sayısı bulunamadı ve Genel Kurul'a 5 dakika ara verildi.

TEKİN BİNGÖL NE DEDİ?

Tekin Bingöl, kendisinden söz isteyen Ali Mahir Başarır'a "Ama başladı" dedi ve kanun teklifinin görüşmesine geçildiğini hatırlattı. Başarır bu karara itiraz etti, AK Parti sıralarından da tepki geldi. Bingöl ise Başarır'dan sakin olmasını istedi. YENİ Parti grubu salondan çıkınca oturum kısa bir süre durdu; aranın ardından Genel Kurul teklifin oylamalarına geçti.

TEKİN BİNGÖL KİMDİR?

Tekin Bingöl, Ankara milletvekili ve TBMM Başkanvekili. Mesleği hekimlik: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi, Bitlis'te Köy Hizmetleri'nde kurum hekimi olarak çalıştı, sonra serbest hekimlik yaptı. Ankara Tabip Odası üyesi.

Meclise ilk kez 2007 genel seçiminde CHP'nin Ankara 2. bölge listesinden girdi. 2011'de seçilemedi, Haziran 2015'te yeniden milletvekili oldu. Kasım 2015, 2018 ve 2023 seçimlerinde de Ankara'dan Meclis'e girdi. CHP'de Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı; 2014 ile 2022 arasında örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. 2015 yazında Ahmet Davutoğlu'nun bakanlık teklif ettiği beş CHP'li isimden biriydi ve teklifi kabul etmedi.

TEKİN BİNGÖL HANGİ PARTİDEN?

Tekin Bingöl, YENİ Parti'nin Meclis Başkanvekili. 28 Temmuz 2026'da Genel Kurul'daki oylamayla YENİ Parti Grubu'nun payına düşen başkanvekilliğine seçildi. Daha önce CHP'liydi; başkanvekilliğine ilk kez Haziran 2025'te CHP grubunun adayı olarak gelmişti.

TEKİN BİNGÖL NERELİ?

Tekin Bingöl Bitlisli. 1955'te Bitlis'te doğdu, hekimliğe de bu kentte başladı.

TEKİN BİNGÖL KAÇ YAŞINDA?

Tekin Bingöl 71 yaşında. Evli ve üç çocuk babası, İngilizce biliyor.