Tek Atış filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Tek Atış filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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İzleyenleri ekrana bağlayan Tek Atış filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Tek Atış filmini izleyecek olanların merak ettiği Tek Atış konusu nedir, Tek Atış oyuncuları kimler ve Tek Atış özeti gibi konuları inceliyoruz.

TEK ATIŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Aksiyon ve gerilim türündeki Tek Atış (One Shot) filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmasıyla birlikte yeniden gündeme geldi. Scott Adkins, Ashley Greene ve Ryan Phillippe'in başrollerini paylaştığı yapım, bir grup özel kuvvet askerinin tehlikeli bir mahkûmu güvenli bölgeye götürmeye çalışırken yaşadığı olayları konu alıyor. Peki, Tek Atış filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim ve konusu ne?

TEK ATIŞ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tek Atış filmi, İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki Rendlesham'da bulunan Bentwaters Parks'ta çekildi. Eski bir Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü olan Bentwaters, filmin farklı sahnelerinde ada hapishanesi ve askeri üs atmosferini oluşturmak amacıyla kullanıldı. Filmin çekimleri 9 Mart 2021 ile 2 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.

TEK ATIŞ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tek Atış, 2021 yapımı bir aksiyon-gerilim filmidir. Filmin yönetmenliğini James Nunn üstlenirken senaryosunu Jamie Russell kaleme aldı. Yapımın dünya genelindeki gösterimi 5 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Film yaklaşık 96-97 dakika uzunluğundadır.

TEK ATIŞ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tek Atış filminin başrollerinde aksiyon filmleriyle tanınan Scott Adkins, Ashley Greene ve Ryan Phillippe yer alıyor. Filmdeki başlıca oyuncular ve canlandırdıkları karakterler şöyle:

• Scott Adkins – Jake Harris

• Ashley Greene – Zoe Anderson

• Ryan Phillippe – Jack Yorke

• Emmanuel Imani – Brandon Whitaker

• Dino Kelly – Danny Dietler

• Jack Parr – Lewis Ash

• Waleed Elgadi – Amin Mansur

• Terence Maynard – Tom Shields

• Jess Liaudin – Hakim Charef

• Andrei Maniata – Adamat

• Lee Charles – Dhelkor

Filmin yönetmeni James Nunn, senaristi ise Jamie Russell'dır.

TEK ATIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde Teğmen Jake Harris liderliğindeki elit bir Navy SEAL ekibi, CIA'ye ait gizli bir ada hapishanesindeki mahkûmu tahliye etmekle görevlendirilir. Ekip, görev için bölgeye ulaştığında beklenmedik bir saldırıyla karşı karşıya kalır.

Mahkûmu kurtarmak isteyen isyancıların üsse saldırmasıyla birlikte askerlerin tahliye planı tehlikeye girer. Jake Harris ve ekibi hem saldırganlarla mücadele etmek hem de mahkûmu güvenli bir şekilde bölgeden çıkarmak zorunda kalır.

TEK ATIŞ FİLMİ HANGİ TÜRDE?

Tek Atış, aksiyon ve gerilim türlerini bir araya getiriyor. Yaklaşık 96 dakikalık film, askeri operasyon, silahlı çatışma ve hayatta kalma mücadelesini merkezine alıyor.

Yapımın dikkat çeken özelliklerinden biri de filmin tek ve kesintisiz bir çekim izlenimi verecek şekilde kurgulanmasıdır. Bu teknik, çatışmaların ve kovalamacaların daha kesintisiz ve yoğun bir atmosfer içerisinde aktarılmasını amaçlıyor.

TEK ATIŞ FİLMİNİN YÖNETMENİ Kİ?

Tek Atış filminin yönetmen koltuğunda James Nunn oturuyor. Filmin senaryosu Jamie Russell tarafından yazıldı. Yapımın başrollerinde Scott Adkins, Ashley Greene ve Ryan Phillippe bulunuyor.

2021 yılında vizyona giren Tek Atış, Jake Harris liderliğindeki özel kuvvet ekibinin kritik bir mahkûm tahliye operasyonu sırasında saldırıya uğraması ve hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi anlatıyor.