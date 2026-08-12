Tehlikeli İhtiyar filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Tehlikeli İhtiyar filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Sinema izleyicilerinin dikkatini çeken Tehlikeli İhtiyar filmi, oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle merak ediliyor. Filmi izleyen veya ekran başında ilk kez karşılaşan vatandaşlar, Tehlikeli İhtiyar filminin çekildiği yeri, çekim tarihini, oyuncularını ve konusunu araştırıyor. Peki Tehlikeli İhtiyar filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Tehlikeli İhtiyar filminde hangi oyuncular rol alıyor ve filmin konusu ne?

TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Tehlikeli İhtiyar filminin çekimleri ağırlıklı olarak Kuzey İrlanda'nın başkenti Belfast ve çevresinde gerçekleştirildi. Filmin çekimleri Kuzey İrlanda'da yaklaşık altı hafta sürdü. Yapımda Belfast'ın şehir merkezindeki çeşitli noktaların yanı sıra çevredeki farklı mekânlardan da yararlanıldı.

Çekim yapılan yerler arasında Grand Central Hotel Belfast, St George's Market, Drumbo Park Greyhound Stadium, SSE Hollywood Bowl, Clandeboye Estate ve Ballywalter Park bulunuyor. Ayrıca filmin bazı sahneleri County Down bölgesindeki Bangor'da bulunan The Flagship Centre'da çekildi.

Filmin çekimlerinin Kuzey İrlanda'da gerçekleştirilmesinin önemli nedenlerinden biri, bölgenin şehir, kırsal ve kıyı mekânlarını aynı yapım içerisinde kullanmaya elverişli olmasıydı.

TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Tehlikeli İhtiyar, 2024 yapımı bir aksiyon-komedi filmidir. Filmin yönetmenliğini Simon West üstlenirken senaryoyu Greg Johnson kaleme aldı. Filmin ana çekimleri 2023 yılının ortalarında Belfast'ta başladı.

Yapımın dünya prömiyeri 17 Ekim 2024'te Newport Beach Film Festivali'nde gerçekleştirildi. Film, ABD'de ise 21 Şubat 2025'te sinemalarda ve dijital platformlarda izleyiciyle buluştu.

TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Tehlikeli İhtiyar filminin başrollerinde Christoph Waltz, Lucy Liu ve Cooper Hoffman yer alıyor.

Christoph Waltz filmde deneyimli kiralık katil Danny Dolinski karakterini canlandırıyor. Lucy Liu, Danny'nin yakın arkadaşı Anata rolünde izleyici karşısına çıkarken, Cooper Hoffman ise genç ve yetenekli suikastçı Wihlborg karakterini oynuyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ryan McParland, Ann Akinjirin, Jason Done, Tony Hirst, Kate Katzman, Conor Mullen, Rory Mullen, Desmond Eastwood, Helen Ryan ve Karishma Navekar gibi isimler bulunuyor.

TEHLİKELİ İHTİYAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Tehlikeli İhtiyar, yaşlanan kiralık katil Danny Dolinski'nin hikâyesini anlatıyor. Danny, yaşına ve yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen hâlâ işinin en iyisi olduğuna inanıyor. Uzun süredir sahalardan uzak kalan deneyimli tetikçi, şirket tarafından yeniden göreve çağrıldığında eski günlerine döneceğini düşünüyor.

Ancak Danny'nin kendisine verilen yeni görevi beklediğinden farklı oluyor. Şirket, ondan genç ve oldukça yetenekli bir suikastçı olan Wihlborg'u eğitmesini istiyor. Başlangıçta birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip olan ikili, kısa süre içerisinde kendilerini tehlikeli bir operasyonun içerisinde buluyor.