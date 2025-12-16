TCDD işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? TCDD kura sonucu isim listesi ne zaman yayınlanacak?

TCDD tarafından yayımlanan ilan kapsamında farklı meslek gruplarında yüzlerce işçi alımı için başvuru süreci 21 Kasım'da sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekimi ve sözlü sınav takvimine çevrildi.

TCDD İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ

İlan edilen işgücü talebine başvuru yapan ve İŞKUR tarafından TCDD'ye iletilen nihai listede yer alan adaylar arasından kura çekimi 16 Aralık 2025 tarihinde saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirildi. Bu kura sonucunda, talep edilen işçi sayısı kadar asıl aday ile talebin dört katı kadar yedek aday belirlendi. Kura çekimi vinç operatörü, demir yolu hattı bakım personeli, raylı sistemler sinyalizasyon ve makine bakım-onarımcısı, elektrikçi, kaynakçı, tezgâh operatörü ve elektronik işçisi gibi kadrolar için yapıldı.

Kura sonrası asıl olarak belirlenen adaylar, işgücü talebinde belirtilen şartları taşıyıp taşımadıklarının kontrol edilmesi amacıyla evrak teslim sürecine alınacak. Bu kapsamda adayların, TCDD'nin resmi internet sitesinde duyurular bölümünde ilan edilecek tarihler arasında istenen belgeleri şahsen teslim etmeleri gerekecek. Şartları sağlamadığı veya eksik belgesi bulunduğu tespit edilen adaylar için tutanak düzenlenecek ve bu adayların yerine yedek listeden çağrı yapılacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TCDD işçi alımı kura sonuçlarına ilişkin isim listeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın resmi internet adresinde yer alan duyurular bölümünden yayınlanacak. Kura çekiminin ardından açıklanacak listelerde asıl ve yedek adaylar ayrı ayrı belirtilecek. Adayların sonuçları öğrenebilmek için TCDD'nin resmi duyurularını takip etmeleri gerekiyor.

Evrak teslim tarihleri, teslim edilecek belgelerin listesi ve sonraki aşamalara ilişkin bilgiler de yine aynı duyuru ekranı üzerinden ilan edilecek. Kura tarihine veya sürece ilişkin herhangi bir değişiklik olması halinde de güncel bilgilendirme TCDD'nin internet sitesi aracılığıyla yapılacak.

TCDD KURA ÇEKİMİ İLE ALINACAK 346 İŞÇİ İSİMLERİ BELLİ OLDU MU?

Kura çekimiyle alınacak 346 işçi için süreç, İŞKUR tarafından gönderilen nihai aday listesi üzerinden yürütüldü. Noter huzurunda yapılan kura çekimi sonucunda, ilan edilen işgücü talebi kadar asıl aday ve dört katı yedek aday belirlendi. Bu alımlar, ilgili okul bölümlerinden mezun olan ve ilan tarihi itibarıyla 31 yaşından gün almamış adaylar arasından yapıldı.

Kura ile belirlenen adayların isim listeleri TCDD'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak. Asıl adayların evrak teslimi sonrasında şartları taşımadığı tespit edilirse, yedek adaylar sırasıyla çağrılacak. Evrak teslimini eksiksiz tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar için işe başlama işlemleri yürütülecek.