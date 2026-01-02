Popüler dizi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümünün yayın tarihi merak konusu oldu. 14. bölümün ne zaman ekranlara geleceği konusunda henüz bir açıklama bekleniyor. Dizi severler, yeni bölümün ne zaman yayınlanacağını sabırsızlıkla bekliyor. Taşacak Bu Deniz yeni bölüm yok mu, neden yok? Taşacak Bu Deniz 14. bölüm ne zaman yayınlanacak?

TAŞACAK BU DENİZ 12. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boşanma davasına günler kala Adil, Esme'nin konağa yeniden dönmesinin onda açacağı derin yarayı anlatabilmek için Hicran ve Eleni'yle birlikte özel bir akşam yemeği organize eder. Ancak Esme'den gelen beklenmedik tepki, Adil'i hazırlıksız yakalar ve tüm dengeleri sarsar.

Öte yandan Eleni, Oruç'un Sevcan'la evlenme kararını öğrenince büyük bir hayal kırıklığı yaşar. Nikâh öncesinde Oruç'un attığı sürpriz adım ise yalnızca Eleni'yi değil, herkesin kaderini etkileyen geri dönüşü olmayan bir süreci başlatır.

ESME'NİN KONAĞA DÖNÜŞÜ VE ŞERİF'LE HESAPLAŞMA

Esme, dağılmak üzere olan ailesini bir arada tutabilmek için yeniden konağa döner ve Şerif'e karşı açık bir mücadeleye girişir. Bu cephede Şerif, Adil ve Oruç'a karşı geçici de olsa üstünlük sağlarken, Adil bu hesaplaşmayı sonuna kadar götürmeye kararlıdır. Yaşanan her gelişme, yaklaşan nikâhın sadece bir düğün değil, büyük bir kırılma anı olacağını gösterir.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YAYINLANACAK MI?

TRT 1'in ilgiyle takip edilen dizisi Taşacak Bu Deniz, bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. Yılbaşı haftası nedeniyle yayın akışında yapılan değişiklik sonucunda dizinin 13. bölümü ertelenirken, izleyicilerle 12. bölümün tekrar yayını buluşacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, 9 Ocak Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Yaklaşan nikâh ve karakterler arasındaki sert hesaplaşmalar, yeni bölümde tansiyonun daha da yükseleceğinin sinyalini veriyor.