Taşacak Bu Deniz neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Bugün Taşacak Bu Deniz yeni bölüm var mı, yok mu, basket maçından sonra yayınlanacak mı?

Haberler

Güncelleme:
"Taşacak Bu Deniz" dizisi izleyicileri, yeni bölümü heyecanla bekliyor. Peki, bugün "Taşacak Bu Deniz" yeni bölüm yayınlanacak mı? Dizinin resmi yayın takvimi ve yayın günüyle ilgili detaylar haberimizde. İzleyiciler, dizinin neden bu hafta ekranlarda olmadığını ve yeni bölüm tarihini merak ediyor.

"Taşacak Bu Deniz" yeni bölüm tarihleri izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Bugün dizi ekranlarda olacak mı, yoksa bu hafta yayın akışında bir değişiklik mi var? "Taşacak Bu Deniz"in yayın takvimi, yeni bölüm saatleri ve neden bu hafta bölümü göremediğinizle ilgili tüm bilgiler bu haberde.

TAŞACAK BU DENİZ BU AKŞAM YAYINLANMAYACAK, NEDEN?

"Taşacak Bu Deniz" dizisi bu akşam ekranlarda olmayacak. 27 Şubat 2026 TRT 1 yayın akışına göre, dizinin saatinde önce Maç Özel programı, ardından FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri kapsamında oynanacak Sırbistan - Türkiye maçı yayınlanacak. Bu nedenle dizinin hayranları, yeni bölüm için biraz daha beklemek zorunda kalacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin 20. bölümü 6 Mart Cuma akşamı seyircisiyle buluşacak. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler, izleyiciler tarafından büyük merakla bekleniyor. Heyecan dolu sahneler ve sürpriz olaylar, diziyi kaçırmak istemeyenleri ekrana kilitleyecek.

27 ŞUBAT 2026 TRT 1 YAYIN AKIŞI

• 07:08 İstiklal Marşı

• 07:10 Kalk Gidelim

• 08:50 Adını Sen Koy

• 10:00 Kur'an'ın Mesajı

• 10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

• 13:20 Seksenler

• 14:10 Vefa Sultan

• 15:30 Kur'an'ın Mesajı

• 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

• 17:45 Ramazan Sevinci

• 19:15 Ana Haber

• 19:55 İddiaların Aksine

• 20:00 Maç Özel

• 21:00 Sırbistan - Türkiye | FIBA 2027 Basketbol Dünya Kupası Elemeleri

• 23:00 Vefa Sultan

• 00:15 Taşacak Bu Deniz

• 02:45 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

• 04:45 Sahur Bereketi

• 06:15 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Esme'nin ortadan kaybolması, Adil'i büyük bir paniğe sürükler. Adil, sevdiğinin nerede olduğunu bilmeden çaresizce yaylaya gidip kapısına kamp kurar. Öte yandan Esme, yirmi yıl sonra Şerif'ten kurtulmanın verdiği özgürlük hissini yaşarken, büyük bir plan hazırlamakta ve güç toplamaktadır.

Koçari'de Ramazan ruhunu derinden hissetmek isteyen Eleni, Hristiyan olmasına rağmen oruç tutmak ister. Bu süreçte en büyük destekçisi ve rehberi Oruç olur. Zarife ise ikilinin evlenmesi için kararlı bir şekilde çabalarını sürdürür, ancak sürpriz bir gelişme işleri değiştirecektir.

Şerif'in hapse girmesiyle İso ve Fadime boşanmayı düşünür, fakat ayrılığın ne kadar zor olduğunu fark ederler. Bu sırada Eyüphan tehlikeli bir plan yaparak İso'nun pikabının frenlerini bozar. Ancak pikaba binenler, İso değil, ilk iftarlarını Esme ile yapmak isteyen Eleni ve Fadime olur. Frenleri tutmayan pikap büyük bir kazaya yol açar ve kimin sağ çıkacağı, artık bir mucizeye bağlıdır.

500

