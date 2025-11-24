Tarkan konseri bilet fiyatları ne kadar 2026? Tarkan konseri bilet al! (Biletix - Passo - Bubilet)

2026 yılında Türk pop müziğinin megastarı Tarkan, İstanbul'da unutulmaz bir konser serisiyle hayranlarının karşısına çıkıyor. Tarkan konseri bilet fiyatları ne kadar 2026?, Tarkan İstanbul konseri ne zaman?, Tarkan konseri bilet al! ( Biletix - Passo - Bubilet) Detaylar...

TARKAN KONSERİ BİLET FİYATLARI NE KADAR 2026?

Türk pop müziğinin efsane ismi Tarkan, 2026 yılı için İstanbul'da konser serisini genişletti. Yoğun ilgi gören konser biletleri, 19 Kasım'da saat 11.00 itibarıyla satışa sunuldu ve talep öylesine yoğundu ki siteler adeta çöktü. Bilet satışı sırasında oluşan kuyruk sayısı 130 bini aşarken, pek çok kişi siteye giremedi ve binlerce bilet kısa sürede tükendi.

TARKAN 2026 KONSERLERİNDE BİLET FİYATLARI

Volkswagen Arena'da gerçekleşecek Tarkan konserlerinde bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

Tribün 1. Kategori: 9.975 TL

Tribün 2. Kategori: 7.875 TL

Tribün 3. Kategori: 5.775 TL

Tribün 4. Kategori: 4.725 TL

Tribün 5. Kategori (Kısıtlı Görüş): 1.522,50 TL

VIP: 12.600 TL

Bilet fiyatları, konserin konumu ve oturma düzenine göre farklılık gösteriyor. VIP biletler özel alan ve ekstra avantajlar sunarken, tribün kategorileri ise sahneye yakınlığa göre çeşitleniyor.

TARKAN İSTANBUL KONSERİ NE ZAMAN?

Tarkan, İstanbul'daki konserlerini Volkswagen Arena'da gerçekleştirecek ve konser tarihleri yoğun talep üzerine artırıldı.

TARKAN YENİ KONSER TARİHLERİ

Sanatçının eklediği dört yeni konserin tarihleri:

24 Ocak 2026

27 Ocak 2026

30 Ocak 2026

31 Ocak 2026

Daha önce açıklanan konserlerin biletleri büyük ilgi gördü ve ek tarihlerle birlikte hayranlar için daha fazla fırsat yaratıldı. Bu tarihlerde konseri kaçırmamak için biletlerin tükenmeden alınması büyük önem taşıyor.

TARKAN KONSERİ BİLET AL! (BİLETIX - PASSO - BUBİLET)

Tarkan konseri biletlerinizi güvenle ve hızlı bir şekilde Biletix, Passo veya Bubilet üzerinden temin edebilirsiniz.

Biletix: Türkiye'nin en bilinen online bilet platformlarından biri olan Biletix, Tarkan konseri biletleri için yoğun talep gören bir platformdur. Hızlı giriş ve kullanıcı dostu arayüzü sayesinde bilet alma sürecinizi kolaylaştırır.

Passo : Passo, özellikle mobil uygulama üzerinden bilet alımında pratik bir çözüm sunar. Tarkan konseri için kategori ve fiyat seçeneklerini inceleyip, güvenle ödeme yapabilirsiniz.

Bubilet: Bubilet, geniş kullanıcı ağı ve çeşitli ödeme seçenekleri ile Tarkan konser biletleri için alternatif bir platformdur. Sıkı bir bilet kontrolü ve doğrulama sistemi ile güvenli alışveriş imkanı sağlar.

VIP biletler: Sınırlı sayıda ve sahneye en yakın alanı kapsıyor.

Kısıtlı görüş bileti: Daha uygun fiyatlı, ancak sahnenin bazı kısımları görünmeyebilir.

Biletlerin tükenmeden alınması, yoğun talep göz önünde bulundurulduğunda büyük önem taşıyor.