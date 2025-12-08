Tarihte bugün ne oldu? 8 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

8 Aralık, geçmişten bugüne siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir gün olarak dikkat çekiyor. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan bu anlamlı gelişmeler, 8 Aralık'ı tarih sahnesinde özel bir yere konumlandırıyor. Bu tarihe damga vuran olaylar ve merak edilen detaylar ise haberimizin devamında okuyuculara aktarılıyor.

OLAYLAR

1808 – Napolyon'un orduları Madrid'e girdi.

1863 – Şili'nin Santiago kentinde büyük bir kilise yangını çıktı; binlerce kişi hayatını kaybetti.

1868 – Londra'da tarihin ilk ışıklı trafik lambaları kullanılmaya başlandı.

1869 – Birinci Vatikan Konsili açıldı.

1886 – Amerikan Emek Federasyonu (AFL) kuruldu.

1941 – ABD, Pearl Harbor saldırısının ardından Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmi olarak katıldı.

1948 – Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını kabul etti.

1953 – Türkiye, İspanya'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

1953 – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü kuruldu.

1991 – Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kuruldu.

DOĞUMLAR

1542 – Mary Stuart (İskoçya Kraliçesi)

1894 – James Thurber (Amerikalı yazar, karikatürist)

1925 – Sammy Davis Jr. (Amerikalı şarkıcı ve oyuncu)

1943 – Jim Morrison (The Doors'un solisti)

1953 – Kim Basinger (Amerikalı oyuncu)

1966 – Sinéad O'Connor (İrlandalı şarkıcı)

ÖLÜMLER