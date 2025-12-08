Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 8 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
8 Aralık, hem Türkiye'de hem de dünya tarihinde siyasetten bilime, kültürden toplumsal gelişmelere kadar birçok önemli olaya sahne olmuş bir gün olarak dikkat çekiyor. Farklı dönemlerde yaşanan ve etkileri günümüze kadar uzanan bu gelişmeler, 8 Aralık'ı takvimde özel bir yere konumlandırırken, tarihin bu sayfasını anlamlı kılan olaylar kolektif bellekte yer etmeyi sürdürüyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 8 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

8 Aralık, geçmişten bugüne siyaset, bilim, kültür ve toplumsal yaşamda iz bırakan pek çok önemli olaya ev sahipliği yapmış bir gün olarak dikkat çekiyor. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan bu anlamlı gelişmeler, 8 Aralık'ı tarih sahnesinde özel bir yere konumlandırıyor. Bu tarihe damga vuran olaylar ve merak edilen detaylar ise haberimizin devamında okuyuculara aktarılıyor.

OLAYLAR

  • 1808 – Napolyon'un orduları Madrid'e girdi.
  • 1863 – Şili'nin Santiago kentinde büyük bir kilise yangını çıktı; binlerce kişi hayatını kaybetti.
  • 1868 – Londra'da tarihin ilk ışıklı trafik lambaları kullanılmaya başlandı.
  • 1869 – Birinci Vatikan Konsili açıldı.
  • 1886 – Amerikan Emek Federasyonu (AFL) kuruldu.
  • 1941 – ABD, Pearl Harbor saldırısının ardından Japonya'ya savaş ilan etti ve II. Dünya Savaşı'na resmi olarak katıldı.
  • 1948 – Birleşmiş Milletler, Güney Kore'nin tanınmasını kabul etti.
  • 1953 – Türkiye, İspanya'yı eleyerek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
  • 1953 – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü kuruldu.
  • 1991 – Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) kuruldu.

DOĞUMLAR

  • 1542 – Mary Stuart (İskoçya Kraliçesi)
  • 1894 – James Thurber (Amerikalı yazar, karikatürist)
  • 1925 – Sammy Davis Jr. (Amerikalı şarkıcı ve oyuncu)
  • 1943 – Jim Morrison (The Doors'un solisti)
  • 1953 – Kim Basinger (Amerikalı oyuncu)
  • 1966 – Sinéad O'Connor (İrlandalı şarkıcı)

ÖLÜMLER

  • 1894 – Pál Gyulai (Macar yazar ve eleştirmen)
  • 1949 – Josef Hoffmann (Avusturyalı mimar)
  • 1978 – Golda Meir (İsrail'in eski başbakanı)
  • 1980 – John Lennon (Beatles üyesi, suikast sonucu)
  • 2016 – John Glenn (astronot, ABD senatörü)
