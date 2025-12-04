Tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
4 Aralık, hem Türkiye'de hem de dünyada siyaset, kültür ve bilim sahnelerinde iz bırakan pek çok dikkat çekici olaya ev sahipliği yapan bir tarih olarak öne çıkıyor. Yıllar boyunca yaşanan önemli gelişmeler, bu günü takvimde ayrı bir yere konumlandırırken, 4 Aralık'ı tarihsel açıdan anlamlı kılan başlıklar hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
OLAYLAR
- 1154 — Nicholas Breakspear, IV. Hadrianus adıyla Papa seçildi; bu görevde yer alan ilk İngiliz oldu.
- 1791 — Dünyanın ilk pazar gazetesi kabul edilen The Observer yayımlandı.
- 1859 — Osmanlı'da Mekteb-i Mülkiye (bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi) kuruldu.
- 1945 — Tan Olayı yaşandı; İstanbul'da bazı gazeteler ve yayınevleri saldırıya uğradı.
- 1955 — Türkiye'de ilk elektrikli tren seferi Sirkeci–Halkalı hattında başladı.
- 1965 — ABD, Gemini 7 uzay aracını fırlatarak insanlı uzay görevlerinde yeni bir aşamaya geçti.
- Her yıl — Dünya Madenciler Günü olarak anılıyor.
DOĞUMLAR
- Voltaire (1694) — Fransız düşünür, yazar ve filozof.
- Sertab Erener (1964) — Türk pop müziği sanatçısı.
ÖLÜMLER
Ömer Hayyam — Matematikçi, astronom, şair ve filozof. (Bazı kaynaklarda ölüm tarihi 4 Aralık olarak geçer.)