Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

4 Aralık, hem Türkiye'de hem de dünyada siyaset, kültür ve bilim sahnelerinde iz bırakan pek çok dikkat çekici olaya ev sahipliği yapan bir tarih olarak öne çıkıyor. Yıllar boyunca yaşanan önemli gelişmeler, bu günü takvimde ayrı bir yere konumlandırırken, 4 Aralık'ı tarihsel açıdan anlamlı kılan başlıklar hafızalarda yer etmeye devam ediyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

4 Aralık, yıllar boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal hayatta iz bırakan pek çok önemli olaya sahne olan tarihler arasında yer alıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan dikkat çekici gelişmeler, bu günü tarihsel açıdan anlamlı kılan unsurlar arasında öne çıkıyor. 4 Aralık'a dair öne çıkan başlıklar ve merak edilen tüm detaylar ise haberin devamında okuyucuların ilgisine sunuluyor.

OLAYLAR

  • 1154 — Nicholas Breakspear, IV. Hadrianus adıyla Papa seçildi; bu görevde yer alan ilk İngiliz oldu.
  • 1791 — Dünyanın ilk pazar gazetesi kabul edilen The Observer yayımlandı.
  • 1859 — Osmanlı'da Mekteb-i Mülkiye (bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi) kuruldu.
  • 1945 — Tan Olayı yaşandı; İstanbul'da bazı gazeteler ve yayınevleri saldırıya uğradı.
  • 1955 — Türkiye'de ilk elektrikli tren seferi Sirkeci–Halkalı hattında başladı.
  • 1965 — ABD, Gemini 7 uzay aracını fırlatarak insanlı uzay görevlerinde yeni bir aşamaya geçti.
  • Her yıl — Dünya Madenciler Günü olarak anılıyor.

Tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

DOĞUMLAR

  • Voltaire (1694) — Fransız düşünür, yazar ve filozof.
  • Sertab Erener (1964) — Türk pop müziği sanatçısı.

ÖLÜMLER

Ömer Hayyam — Matematikçi, astronom, şair ve filozof. (Bazı kaynaklarda ölüm tarihi 4 Aralık olarak geçer.)

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi

Binlerce lira verdiler, avize beklerken bakın ne geldi
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'dan şaşırtıcı itiraf: 6 yıldır emekliyim

Ünlü sunucudan şaşırtan itiraf: Tam 6 yıldır...
Düzenleme komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler

Komisyondan geçti: İşte maaşına 30 bin TL zam yapılacak meslekler
İstanbul için sağanak yağış uyarısı! Tarih belli oldu

O tarihe plan yaptıysanız iptal edin, kuvvetli geliyor
Sakın bunu yapmayın! Aracına koyduğu su şişesi 500 bin TL'lik fatura çıkardı

Sakın bunu yapmayın! Aracındaki su şişesi 500 bin TL fatura çıkardı
Sır dolu kareler! Epstein adasından 'hiç görülmemiş' fotoğraflar paylaşıldı

Şeytanın ini! Epstein adasından hiç görülmemiş fotoğraflar paylaşıldı
Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip çıkın

Psikiyatri seansının ücreti ağızları açık bıraktı: Aklınıza sahip olun
Vakalar patladı, Avrupa ülkesinde maske zorunluluğu geri dönüyor

Kabus bitmiyor! Vakalar patladı, ülkeye maske zorunluluğu geliyor
Bilim insanları açıkladı: İlk kez dünya dışında bulundu!

Bilim insanları açıkladı: İlk kez dünya dışında bulundu!
Dağ başında sıcak hikaye: Tilki barakaya girdi, Tilko oldu

Dağ başında sıcak hikaye: Tilki barakaya girdi, Tilko oldu
Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı

Konsere damga vuran an! Teoman şarkıyı unutup tek bir yere odaklandı
Tanju Özcan Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı

Meclis'te helallik istedi, hayatının şokunu yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.