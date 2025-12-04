Tarihte bugün ne oldu? 4 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

4 Aralık, yıllar boyunca siyaset, bilim, kültür ve toplumsal hayatta iz bırakan pek çok önemli olaya sahne olan tarihler arasında yer alıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan dikkat çekici gelişmeler, bu günü tarihsel açıdan anlamlı kılan unsurlar arasında öne çıkıyor. 4 Aralık'a dair öne çıkan başlıklar ve merak edilen tüm detaylar ise haberin devamında okuyucuların ilgisine sunuluyor.

OLAYLAR

1154 — Nicholas Breakspear, IV. Hadrianus adıyla Papa seçildi; bu görevde yer alan ilk İngiliz oldu.

1791 — Dünyanın ilk pazar gazetesi kabul edilen The Observer yayımlandı.

1859 — Osmanlı'da Mekteb-i Mülkiye (bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi) kuruldu.

1945 — Tan Olayı yaşandı; İstanbul'da bazı gazeteler ve yayınevleri saldırıya uğradı.

1955 — Türkiye'de ilk elektrikli tren seferi Sirkeci–Halkalı hattında başladı.

1965 — ABD, Gemini 7 uzay aracını fırlatarak insanlı uzay görevlerinde yeni bir aşamaya geçti.

Her yıl — Dünya Madenciler Günü olarak anılıyor.

DOĞUMLAR

Voltaire (1694) — Fransız düşünür, yazar ve filozof.

Sertab Erener (1964) — Türk pop müziği sanatçısı.

ÖLÜMLER

Ömer Hayyam — Matematikçi, astronom, şair ve filozof. (Bazı kaynaklarda ölüm tarihi 4 Aralık olarak geçer.)