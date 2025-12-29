Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

29 Aralık, ilk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de tarih sayfaları karıştırıldığında pek çok önemli olaya sahne olduğu ortaya çıkıyor. Türkiye'de ve dünyada yaşanan dikkat çekici gelişmeler, bu tarihi geçmişten bugüne uzanan anlamlı dönüm noktalarından biri haline getiriyor. Peki, tarihte bugün ne oldu? 29 Aralık tarihinde tarihte neler oldu?

İlk bakışta sıradan bir tarih gibi algılansa da 29 Aralık, geçmişten bugüne Türkiye'de ve dünyada iz bırakan pek çok olaya ev sahipliği yaptı. Siyasetten bilim ve teknolojiye, kültür ve sanattan toplumsal gelişmelere uzanan başlıklar, bu günü tarihsel açıdan dikkat çekici kılan anlar arasında yer alıyor.

OLAYLAR

  • 1845 – ABD'nin Texas eyaleti, Amerika Birleşik Devletleri'ne resmen katıldı.
  • 1890 – ABD'de Wounded Knee Katliamı yaşandı; yüzlerce Kızılderili yaşamını yitirdi.
  • 1937 – İrlanda, İngiltere'den bağımsızlığını ilan ederek yeni anayasasını yürürlüğe koydu.
  • 1975 – Lahey'de ilk Avrupa Uzay Ajansı (ESA) kuruldu.
  • 1989 – Çekoslovakya'da Vaclav Havel, ülkenin devlet başkanı seçildi.
  • 1996 – Guatemala'da 36 yıl süren iç savaşı sona erdiren barış anlaşması imzalandı.

DOĞUMLAR

  • 1800 – Charles Goodyear, Amerikalı mucit (vulkanize kauçuğun geliştiricisi).
  • 1922 – William Gaddis, Amerikalı yazar.
  • 1972 – Jude Law, İngiliz oyuncu.
  • 1976 – Katherine Moennig, Amerikalı oyuncu.
  • 1980 – Diego Lugano, Uruguaylı futbolcu.

ÖLÜMLER

  • 1170 – Thomas Becket, İngiliz din adamı.
  • 1986 – Andrei Tarkovsky, Rus yönetmen.
  • 1997 – Viktor Ullmann, besteci.
  • 2014 – Mustafa Koç, Türk iş insanı.
  • 2018 – Şarık Tara, Türk iş insanı ve Enka Holding'in kurucularından.
