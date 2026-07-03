Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Endonezya'nın Tobelo bölgesinde 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 120,9 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntıda can veya mal kaybı bildirilmedi.
Endonezya'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Endonezya'nın Tobelo bölgesinin batısında 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini açıkladı. 120,9 kilometre derinlikte meydana gelen depreme ilişkin can ya da mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı